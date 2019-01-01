بلاشتشيكوفسكي.. وتضحية أخرى في كرة القدم!

لافتة تظهر مدى وفاء اللاعب البولندي تجاه ناديه الأول ..

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

في زمن أصبحت فيه المادة هي كل شيء في كرة القدم، تظهر نماذج تضرب المثل في الوفاء للأندية التي صنعت اسمها، على غرار توتي الذي رفض كل الإغراءات وظل مع روما حتى النهاية، ودل بييرو بطل كأس العالم الذي لعب مع يوفنتوس في الدرجة الثانية، وأليساندرو لوكاريلي الذي فضل أن يبدأ من الصفر مع بارما في أزمته القاسية، وغيرهم وغيرهم.

واليوم ضرب النجم البولندي، ياكوب بلاشتشيكوفسكي مثلاً جديدًا في الوفاء والتضحية، حيث طلب من ناديه فولفسبورج العودة إلى فريقه الأول في بولندا فيسلا كراكوف رافضًا أن يتقاضى منه أي أموال.

ويأتي موقف أسطورة نادي بوروسيا دورتموند تجاه ناديه بسبب معاناته من أزمة مالية حادة، وهو ما أدى لبيع النادي إلى اتحاد مستثمرين من كمبوديا.

كوبا لن يحصل على مقابل مالي فحسب، بل سيدفع هو للنادي مع الملاك الجدد لإخراجه من أزمته المالية، وسبق له أن تبرع بمبلغ 300 ألف يورو لدفع رواتب اللاعبين.

ويعد فيسلا كراكوف أحد أنجح الأندية في البولندية، لكنه لم يفز بلقب الدوري منذ عام 2011 بسبب أزماته المالية، وقد حقق معه بلاشتشيكوفسكي لقب الدوري في عام 2005 قبل بدء مسيرته الناجحة في ألمانيا.

وبالحديث عن بلاشتشيكوفسكي (33 عامًا) فقد عاش طفولة صعبة وحادثة غيرت مجرى حياته عندما قُتلت والدته على يد والده طعنًا بالسكين وهو في سن العاشرة من عمره، ليتربى بعد ذلك على يدي جدته.

ويدين النجم البولندي لجدته بالفضل في ما وصل إليه من شهرة و نجومية، وتحديدًا في ناديه السابق بوروسيا دورتموند، الذي ساهم في فوزه بالدوري مرتين خلال موسمي 2010/2011 و2011/2012.