"بكيت في المدرجات بعد خسارة الاتحاد أمام الهلال"

الخسارة التي قلبت الموازين في الدوري السعودي

أكد الناقد الرياضي منار شاهين أن خسارة الاتحاد أمام الهلال الأخيرة في الدوري السعودي كانت مؤلمة للغاية، كاشفًا النقاب عن أنه بكى في المدرجات عقب نهاية اللقاء.

الهلال هزم الاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي ضمن الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وهو الفوز الذي أحيا آمال الزعيم في المنافسة على اللقب ومنع العميد من الاحتفال بالتتويج بل وبدأ خطوات تراجعه للخلف.

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شاهين تحدث خلال حضوره في برنامج "الحصاد الرياضي" قائلًا "خسارة الاتحاد أمام الهلال في جدة كانت مؤلمة حقًا، ولا أخفي أنني بكيت في المدرج عقب المباراة، تحولت من الصحفي إلى المشجع العاشق للفريق".

وقد رد عليه الصحفي سعود الصرامي قائلًا "إذًا عدنان جستنية لم يكن وحده الذي بكى ليلة المباراة"، ومن ثم يُعلق الناقد الرياضي محمد الذايدي "الله يسامحك يا الهلال"، وسط ضحكات الجميع.

منار شاهين – جدة :

بعد خسارة الاتحاد من الهلال .. بكيت في المدرجات ..



سعود الصرامي :

مش وحده "جستنيه" الذي بكي !



محمد الذايدي :

الله يسامح الهلال

الحصاد الرياضي ...@AlShahenoo @malthaidy @L9arami pic.twitter.com/rTBFsX8UkU — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 19, 2022

يُشار إلى أن الهلال والاتحاد يعيشان حاليًا صراعًا شرسًا على لقب الدوري السعودي حيث يتساويا في مقدمة جدول الترتيب برصيد 61 نقطة لكل منهما، لكن الفريق العاصمي يتفوق بفارق المواجهات المباشرة على غريمه الجداوي، إذ هزمه ذهابًا إيابًا.

الهلال يكفيه الفوز على الفتح والفيصلي في آخر جولتين من الدوري السعودي ليُتوج بطلًا دون النظر لنتائج الاتحاد، فيما العميد سيكون مطالبًا بالفوز على الاتفاق والباطن وانتظار تعثر الزعيم لانتزاع اللقب.