بكاء واتهامات بالعنصرية.. جدل كبير في مباراة الكاميرون وإنجلترا

تقنية الفيديو تشعل خلافاً كبيراً على أرضية الملعب..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

شهدت مباراة إنجلترا والكاميرون في دور الـ16 لكأس العالم للسيدات واقعة مثيرة للجدل، خلال هدف إنجلترا الثاني بنهاية الشوط الأول.

جاء ذلك بعد أن سجلت إلين وايت هدفاً في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، قبل أن يتم رفع الراية لإعلان وجود تسلل.

ومع العودة لتقنية الفيديو، أثبتت المراجعة أن وايت كانت في موقف سليم، ليتم احتساب الهدف، وهو ما قابلته لاعبات الكاميرون باعتراضات كبيرة وصلت إلى رفضهن لعب ضربة البداية.

كاد الأمر أن يصل إلى انسحاب الكاميرون من المباراة، ووفقاً لجابي لوجان من بي بي سي، فقد بكت بعضهن خلال اتهاماتهم للاتحاد الدولي "فيفا" بالعنصرية.

لاحقاً تم حل الأزمة وانطلق الشوط الثاني، ومع بدايته سجل المنتخب الكاميروني هدفاً قلص الفارق، إلا أن الإعادة أثبتت وجود تسلل ليتم إلغاؤه!