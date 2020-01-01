بقيمة غير متوقعة .. برشلونة يحدد مبلغ إعارة كوتينيو لأندية إنجلترا

برشلونة سيطلب عرضًا لا يقل عن 10 مليون يورو من أي نادٍ إنجليزي يتطلع إلى التعاقد مع فيليبي كوتينيو

ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة سيطلب عرضًا لا يقل عن 10 مليون يورو من أي نادٍ إنجليزي يتطلع إلى التعاقد مع فيليبي كوتينيو.

وارتبط اللاعب البرازيلي الدولي على نطاق واسع للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد صراعه للتكيف مع الحياة في كامب نو.

صاحب الـ27 عامًا يلاحقه العديد من العمالقة الإنجليز، ويقال أن آرسنال يقود السباق قبل مانشستر يونايتد وتشيلسي.

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ومع ذلك ، نظرًا للأثر المالي لوباء فيروس كورونا ، فمن غير المرجح أن توافق الأندية على المبلغ الذي يريده الفريق الإسباني الذي يبلغ 80 مليون يورو.

ووفقًا لتقارير من موندو ديبورتيفو ، فإن العمالقة الكتالونيين على استعداد الآن لتسهيل الخطوة الثانية على التوالي من الإعارة.

كان كوتينيو قد قضى موسم 2019-20 على سبيل الإعارة في بايرن ميونخ ، لكن النادي الألماني اختار عدم تفعيل بند الشراء الذي يبلغ قيمته 120 مليون يورو.

وستتضمن أي إعارة مستقبلية محتملة الآن بند شراء إلزامي ، يُشاع أنه سيتم تحديده عند 70 مليون يورو.

وهم يأملون أن تكون إعارته لمدة موسم كامل ، مقابل رسوم 10 مليون يورو ، وإمكانية للأطراف المهتمة للسماح بفترة 12 شهرًا لتوليد الأموال لإتمام صفقة الحصول على خدمات البرازيلي بشكل كامل.

يذكر أن كوتينيو قد انضم إلى برشلونة في صفقة بقيمة 142 مليون جنيه إسترليني في يناير 2018 - ويعتبر ثالث أغلى صفقة على الإطلاق .