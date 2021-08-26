بقيادة نجم برايتون .. الأهلي يعلن عن ضم 3 صفقات قوية

الأهلي يبرم صفقات من العيار الثقيل

نجح النادي الأهلي في إبرام التعاقد مع 3 لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

الأهلي أعلن عن صفقاته الثلاثة بشكل رسمي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

البداية عندما أعلن الأهلي عن التعاقد مع كريم فؤاد لاعب نادي إنبي ونجوم المستقبل السابق، لمدة خمس سنوات مقبلة، بعد الاتفاق مع إدارة نادي نجوم المستقبل.

وبعدها أعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع النجم الموزمبيقي لويس ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة 4 سنوات قادمة، لينضم إلى صفوف القلعة الحمراء بشكل رسمي.

وأما عن الصفقة الثالثة، فكانت التعاقد مع النجم الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب نادي برايتون الإنجليزي، لمدة 4 سنوات قادمة، ليكون اللاعب الثالث الذي ينضم للقلعة الحمراء.

تعاقد النادي الأهلي مع بيرسي تاو جاء بناء على رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، والذي طالب بضرورة التعاقد معه.

مصطفى محمد يشارك في تأهل جلطة سراي بالدوري الأوروبي

وتشير أخبارًا قوية إلى أن النادي الأهلي اقترب كثيرًا من التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة السكندري خلال فترة الانتقالات الحالية، ليكون هو الصفقة الرابعة للفريق الأحمر.