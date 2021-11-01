بقيادة لابورتا .. وفد برشلونة إلى قطر لإقناع السد بترك تشافي

قرر نادي برشلونة الإسباني اتخاذ خطوات حاسمة وضرورية خلال الأسبوع الحالي من أجل إنهاء التعاقد مع تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي السد القطري ليصبح المدرب الجديد للفريق بعد إقالة الهولندي رونالد كومان الأسبوع الماضي.

برشلونة يسابق الزمن لإنهاء التعاقد مع تشافي، خاصة وأن الوقت المؤقت للمدرب المؤقت سيرجي بارجوان لن يكون طويلًا.

ويحتاج برشلونة إلى قائد قوي يتمتع بشرعية كاملة من قبل مجلس الإدارة ورئيس النادي جوان لابورتا.

ما هي خطة برشلونة للتعاقد مع تشافي؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن إدارة برشلونة تخطط بالقيام برحلة إلى قطر من أجل التعاقد مع تشافي، وسيكون جوان لابورتا على رأس وفد "البلوجرانا" إذا سمح له جدوله بذلك.

ومن المنتظر أن يقرر برشلونة ما إذا كان الوفد سيتوجه مباشرة من كييف إلى قطر، حيث سيلعب الفريق غدًا في دوري أبطال أوروبا، أو بعد رحلة العودة من أوكرانيا.

المؤكد أن وفد برشلونة سيكون من أصحاب القيمة العالية في النادي، سواء توجه لابورتا إلى قطر أو لا.

وسيكون رافا يوستي نائب رئيس برشلونة، وماتيو أليماني مدير كرة القدم عضوين ثابتين في وفد النادي الكتالوني للتفاوض مع إدارة السد.

ما هي رغبة السد؟

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن نادي السد يريد أن يعامله برشلونة ندًا لند، وهذا يعني أنه إذا أراد ضم تشافي، فيجب أن يطلب ذلك بشكل مباشر، ويقدم شيئًا في المقابل، وأكثر من المال.

وأشارت إلى أن النادي القطري يرغب أن يلعب برشلونة مباراة في الدوحة، وهو مطلب قد يكون ممكنًا وسهل التحقيق.

وشددت "موندو ديبورتيفو" على أن تشافي يأمل أن يتم إغلاق الاتفاقية يوم الخميس المقبل، خاصة وأن لديه مباراة مهمة في الدوري القطري ضد الدحيل يوم الأربعاء.

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