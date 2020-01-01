بقيادة صلاح .. البدري يضم 5 محترفين لقائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر

5 محترفين لقائمة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، عن قائمة الفراعنة المحترفين، استعدادًا للمعسكر المقبل، قبل مواجهتي توجو بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي توجو بالجولتين الثالثة والرابعة، يومي 14 و 17 نوفمبر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا المقرر إقامته في الكاميرون 2021.

قائمة محترفي منتخب مصر ضمت 5 لاعبين فقط، وهم "محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، وأحمد حجازي مدافع وست بروميتش الإنجليزي، ومحمود حسن تريزيجية لاعب أستون فيلا الإنجليزي، وأحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني".

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وأشار محمد بركات، مدير المنتخب المصري، إلى أنه تم مخاطبة أندية اللاعبين المذكورين، طبقًا للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، على أن ينضموا لمعسكر الفراعنة المغلق، اعتبارًا من بداية موعد الأجندة الدولية.

ومن المقرر أن يبدأ معسكر منتخب مصر مع بداية الأجندة الدولية 9 نوفمبر، قبل مواجهة توجو بـ5 أيام، حيث ستنتهي الأجندة يوم 17 والذي سيشهد مواجهة مصر أمام توجو بالجولة الرابعة.

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منتخب مصر بقيادة حسام البدري، يحتل المركز الثالث في المجموعة السابعة، خلف جزر القمر المتصدر بـ4 نقاط، ومتساويًا مع كينيا صاحب المركز الثاني بنقطتين، ويتذيل المجموعة توجو بنقطة واحدة.