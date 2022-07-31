بقيادة سعودية .. هجوم عربي على عصام الشوالي بسبب مانشستر سيتي!

الشوالي يتسبب في أزمة كبيرة

عبر عددًا من جماهير مانشستر سيتي الإنجليزي في المنطقة العربية، خاصة في المملكة العربية السعودية، عن غضبهم تجاه المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي، بعد تعليقه على مباراة كأس الدرع الخيرية أمام ليفربول.

لماذا الغضب العربي تجاه الشوالي بسبب مانشستر سيتي؟

أطلق عددًا من الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسمًا، يطالبون فيه بإقالة عصام الشوالي، حيث جاء عنوانه كالآتي: "إقالة الشوالي من التعليق".

الجماهير عبرت عن استيائها من طريقة تعليق الشوالي على مباريات مانشستر سيتي، حيث رأى البعض أن المعلق التونسي يتعمد التقليل من الفريق الإنجليزي.

بينما قامت فئة أخرى بين الجماهير بالدفاع عن الشوالي، حيث أكدت على أن المعلق التونسي يمتلك خبرة كبيرة في عالم التعليق.

لاعب الهلال يهاجم عصام الشوالي

وهاجم ماجد المرشدي لاعب الهلال السابق الشوالي، حيث قال: "من الشوالي لكي تقيم ناديًا بحجم مانشستر سيتي، أنت بياع كلام فقط لا أكثر ولا أقل للمستمع والمشاهد، المباراة لا تفرق معي ولم أعط أي أهمية لها".

وتابع: "المباراة كانت على الدرع خيرية، وأزعجتنا يا عصام الشوالي بشخصنتك للأمور مع مانشستر سيتي، وليست هذه المباراة فقط، بل أتابعه ودائمًا ما يقوم بالتقليل من السيتي".

واختتم لاعب نادي الهلال السابق تصريحاته التي نشرها على تطبيق "سناب شات" قائلًا: "مانشستر سيتي عال عليك، وأنت بياع فقط لا أكثر ولا أقل، عليك بضبط وضعك فقط".