بقيادة زيدان وبيكهام.. الخمور والنساء دمرا جالاكتيكوس ريال مدريد

هل دمرت الخمور والنساء الجيل التاريخي لريال مدريد؟ أم هناك سبب آخر؟

في بداية الألفية الحالية كوّن ريال مدريد ما سُمي بالجالاكتيكوس، ولكنه قبل أن يحقق المنتظر منه، تفكك سريعًا وانتهت التجربة بشكل مأساوي مقارنة بما كان منتظرًا منهم، وحول ذلك تعددت الأسباب، واليوم ينكشف سبب آخر.

وفي الأيام الحالية، هناك غرفة دردشة عبر واتساب بين لاعبي ريال مدريد القدامى، أبرزهم روبيرتو كارلوس، يقومون فيها بالحديث والمزاح، ولا مانع من كشف بعض الكواليس والأسرار عن الفترة التي جمعتهم.

ولكن وبعد أن كانت سرية، خرج أحد المقاطع للعلن من خلال التسريب ليرى الجميع أشياء يسمعون عنها لأول مرة بعد أكثر من 15 عامًا على حدوثها.

المزيد من الفرق

وفي ذلك الإطار، تحدث إيفان هيلجيرا الظهير الأيمن السابق للفريق الملكي عن مفاجأة قام بها لاعبو هذا الجيل، وتضمنت أسماء كبرى كزين الدين زيدان وديفيد بيكهام والبقية. كان ذلك في دردشة سابقة عبر إنستجرام أمام الجماهير.

ماذا فعلوا؟ قال هيلجيرا إن كارلوس ورونالدو استأجرا حافلات من النساء ودعوهن إلى منازلهم بمن فيهم زين الدين زيدان ولويس فيجو وديفيد بيكهام.

وقال هيلجيرا: "لقد استأجر لاعبو ريال مدريد حافلات كاملة من النساء، وليس ذلك فقط، بل دعوهم إلى منازلهم، كان بين هؤلاء زيدان وفيجو وبيكهام، واعتادوا أن يقيموا مثل هذه الاحتفالات"

وسخر هيلجيرا من فيجو حيث قال لو كانت لي امرأة مثل زوجته لما بحثت عن مثل هذه الحفلات، ونتيجة لذلك بدأ تركيز اللاعبين يتشتت مما أثر بالسلب على مستواهم.

وخلال مكالمة الفيديو المسربة تبين أن هذا الأمر قد تكرر أكثر من مرة، وأن الأمور لم تقتصر على تلك الحادثة التي حكى عنها هيلجيرا من قبل، وذلك خصوصًا في الفترة ما بعد 2004 والتي اكتمل فيها عقد الجالاكتيكوس.

ونتيجة ذلك بدأت المشادات تحدث بين فلورنتينو بيريز وبين اللاعبين، مما أدى إلى انتقال لويس فيجو إلى إنتر ورحيله عن ريال مدريد في النهاية، كما ذهب رونالدو إلى ميلان، ورحل بيريز نفسه عن رئاسة النادي تاركًا إياها لرامون كالديرون.

هل تعرف كريستيانو رونالدو جيدًا؟ اختبر معلوماتك

هذه الأسرار قد تكون خفية عن الجميع أو أغلب جماهير ريال مدريد، والتي كانت تظن فقط أن أسباب خاصة بكرة القدم كانت وراء تفكك هذا الجيل دون أن يحقق المنتظر.