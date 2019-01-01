بقيادة جيرالدو - الإعلان عن قائمة أنجولا لكأس أمم إفريقيا 2019

هل منتخب أنجولا قادر على تحقيق مفاجأة؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الجهاز الفني لمنتخب أنجولا، عن قائمته النهائية، التي ستشارك في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، والتي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي إلى 19 يوليو المقبل.

قائمة منتخب أنجولا النهائية، شهدت تواجد جيرالدو، لاعب فريق النادي الأهلي، بالإضافة إلى 10 لاعبين محترفين آخرين.

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إليكم أبرز ما قدمه النجم التونسي هذا الموسم📈



لعب 37 🏟️

سجل 9 ⚽️



هل سيكون فرجاني ساسي الصفقة المقبلة لـ @Alhilal_FC🤔 pic.twitter.com/JcLeDQpHMS — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 12, 2019

وضمت قائمة أنجولا الآتي:

حراسة المرمى: توني كاباسا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) - كريستوفاو سيماو (هويلا الأنجولي) - لاندو مافنجا (إنتركلوب الأنجولي).

الدفاع: إيدي أفونسو (بترو دي لواندا الأنجولي) - ماسانجونا أفونسو (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) - سالوماو تروكو (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) - إسحاق دا كوستا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) - باتاو جوناثام (ريو أفي البرتغالي) - باستوس (لاتسيو الإيطالي) - برونو جاسبر (سبورتينج لشبونة البرتغالي) - إيدي أفونسو (بترو دي لواندا الأنجولي).

الوسط: جوزيه ماكاسيا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) - ستيلفاو دا كروز (دوديلانج اللوكسمبورجي) - مانويل كافومانا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) - هيرينلسون دو كارمو (بترو دي لواندا الأنجولي) .

الهجوم: كريستوفاو مابولولو (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) - دياسوناما بونجا (برافوس دو ماكويس الأنجولي) - جاكينتو دالا (ريو أفي البرتغالي) - ماتيوس جاليانو (بوافيستا البرتغالي) - دجالما كامبوس (ألانيا سبور التركي) - جيرالدو (الأهلي المصري) - ويلسون إدواردو (سبورتنج براجا البرتغالي) - جيريمي بيلا (ألباسيتي الإسباني) - ألفريدو روبيرو (أنطاليا سبور التركي).

منتخب أنجولا يقع في المجموعة الخامسة ضمن منافسات البطولة القارية، رفقة تونس ومالي وموريتانيا.