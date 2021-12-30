بقيادة السليتي ومعلول .. قائمة تونس لكأس أمم إفريقيا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب التونسي، بقيادة منذر الكبير، عن قائمة نسور قرطاج التي ستشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستنطلق يناير القادم في الكاميرون.

الاتحاد الإفريقي أعلن مؤخرًا عن أن بطولة كأس الأمم الإفريقية ستقام في موعدها دون تغيير، بعد محاولات رابطة الأندية الأوروبية لتأجيلها أو إلغاء البطولة، خوفًا من انتشار فيروس كورونا، وحرصًا على سلامة اللاعبين المحترفين بأوروبا.

قائمة تونس شهدت انضمام نعيم السليتي مهاجم الاتفاق السعودي، وعلي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي المصري، وسيف الجزيري وحمزة المثلوثي لاعبا الزمالك.

واستبعد منذر الكبير لاعب الوسط فرجاني ساسي، لاعب نادي الدحيل القطري، وأيضًا فخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز.

وضمت القائمة الآتي:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى، البشير بن سعيد، أيمن دحمان، علي الجمل.

الدفاع: ديلان برون، منتصر طالبي، بلال العيفة، أسامة حدادي، عمر الرقيق، محمد دراجر، محمد أمين بن حميدة، حمزة المثلوثي، علي معلول.

خط الوسط: علي العابدي، محمد علي بن رمضان، عيسى العيدوني، إلياس سخيري، غيلان شعلالي، سيف الدين خاوي، أنيس بن سليمان، يوهان توزجار، حنبعل المجبري.

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الهجوم: وهبي الخزري، نعيم السليتي، حمزة رفيع، سيف الدين الجزيري، يوسف المساكني، فراس بن عربي.

المنتخب التونسي يقع بالمجموعة السادسة التي تضم أيضًا منتخبات مالي وموريتانيا وجامبيا، حيث يفتتح نسور قرطاج مشوارهم بمواجهة مالي يوم 12 يناير القادم.