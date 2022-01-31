بقميص برشلونة حضر.. ماذا قدم ميسي في وداع باريس لكأس فرنسا؟

عاد ليونيل ميسي للظهور رفقة فريقه باريس سان جيرمان ضمن منافسات ثمن النهائي من كأس فرنسا أمام نيس.

المباراة التي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء" انتهت بخروج الفريق الباريسي بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وودع نادي العاصمة البطولة بعد ضياع علامة الترجيح الأخيرة والتي أهدرها تشافي سيمونز.

اللقاء شهد ظهور ميسي بالقميص رقم 10، وذلك للمرة الأولى منذ انتقاله إلى العملاق الفرنسي في الصيف الماضي. (طالع السبب)

واشتهر ميسي بارتداء القميص رقم 10 سواء في برشلونة أو منتخب الأرجنتين، وذلك منذ موسم 2008-2009.

ومنذ أن انضم ميسي إلى باريس وحصل على الرقم 30، كون أن البرازيلي نيمار دا سيلفا يحمل الرقم 10.

ماذا قدم ميسي خلال المباراة؟

شارك ميسي في المباراة كاملة التي وصلت إلى ركلات ترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وخلال الـ90 دقيقة الأصلية للمباراة، لمس الأرجنتيني الكرة 96 مرة بدقة تمرير وصلت إلى 79%.

وفاز ميسي في 8 إلتحامات أرضية من أصل 14، بينما نجح في إرسال 4 كرات طولية.

وتمكن البرغوث الأرجنتيني خلال المباراة من تسديد كرة وحيدة على المرمى.

وخلال ضربات الترجيح، نجح ميسي في تسديد علامة الترجيح الأولى للفريق بعدما أسكنها ببراعة على يمين الحارس.