بقرارين فقط .. النفيعي سيتحول من رئيس فاشل إلى ناجح

يرى الإعلامي الرياضي علي الزهراني أن ماجد النفيعي؛ رئيس النادي الأهلي السعودي، بإمكانه أن يتخلص من كل الضغط الموضوع عليه حاليًا من قبل الجماهير، باتخاذ قرارين، لكنه شكك في قدرته على إصدارهما.

النفيعي من الإشادة إلى مطالب بالرحيل:

النفيعي تولى رئاسة الراقي خلفًا لعبد الإله مؤمنة، الذي رحل مقدمًا استقالته، بعد تعرضه لانتقادات كثيرة.

واستقبل جمهور الراقي النفيعي بترحاب كبير، خاصةً وأنه تولى رئاسة النادي لأشهر من قبل، كانت تعد ناجحة.

لكن مؤخرًا تعرض رئيس النادي الجداوي لهجوم كبير في ظل تراجع نتائج الفريق وأدائه، بجانب إصراره على عدم إقالة المدرب بيسنيك هاسي، لكنه استجاب في الأخير وفسخ عقده.

هذا الهجوم يقابله النفيعي بثبات كبير، إذ خرج مؤكدًا أنه واثق من نجاح موسم الأهلي المقبل، مشددًا على رصد عدد من الصفقات القوية، التي سيتم التعاقد معها في الميركاتو الصيفي المقبل. (طالع التفاصيل)

بقراران فقط .. النفيعي سيتحول من رئيس فاشل إلى ناجح

إقالة هاسي ليست المطلب الوحيد للأهلاويين، فقد ظن البعض أن بإقالته ستهدأ الأمور، خاصةً وأن الراقي تحسن فنيًا إلى حدٍ ما مع المدرب الجديد سيبولدي.

الزهراني وضع أمرين على طاولة النفيعي، لانتشاله من الأزمة الحالية، إذ طالبه بإبعاد موسى المحياني؛ المدير التنفيذي للنادي، وأحمد بامعوضة؛ إداري الفريق.

وكتب الزهراني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " رئيس النادي الأهلي ، علاج أزمتك مع النادي والجمهور يتمثل في هذا القرار الشجاع :- إقالة المحياني وبامعوضة، تعيين أسامه هوساوي وتيسير الجاسم.

"فكّر وقرّر وجرّب .. هذا القرار ، سيحولك من رئيس يحيطه الفشل إلى آخر عنوانه النجاح .. تقدر؟ أشك".

رئيس النادي الأهلي ، علاج أزمتك مع النادي والجمهور يتمثل في هذا القرار الشجاع :-

- إقالة المحياني وبامعوضة.

- تعيين أسامه هوساوي وتيسير الجاسم .

- فكّر وقرّر وجرّب .. هذا القرار ، سيحولك من رئيس يحيطه الفشل إلى آخر عنوانه النجاح .. تقدر؟ أشك — علي الزهراني (@Ali1alzhrani) March 22, 2022

ما هو وضع الأهلي في جدول الترتيب؟

الراقي تحت قيادة مدربه الجديد سيبولدي، خاض مباراتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حقق الفوز في الأولى أمام الطائي 3-1، وخسر الثانية أمام الهلال بنتيجة 4-2.

ويحتل الفريق الجداوي حاليًا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، مع بقاء خمس جولات على نهاية الموسم.

ويتفوق الأهلي بثلاث نقاط فقط على الفرق التي تصارع لعدم الهبوط لدوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل.

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