"بقاء نيمار في باريس سان جيرمان أصبح صعبًا"

النجم البرازيلي ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان يؤكد أن بقاء مواطنه نيمار دا سيلفا في الفريق أمرًا صعبًا للغاية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد البرازيلي ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان أن زيارة نيمار دا سيلفا معسكر السيليساو ساعدت الفريق كثيرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح صحيفة "ليكيب" وألمح خلالها أن نيمار من الممكن أن يرحل.

وقال ماركينيوس: "لم نتحدث عن مستقبل نيمار، أعتقد أنه هناك من يتحدث معه حول ذلك الأمر في الوقت الحالي، هو صديقي ويهمني أن أعرف إذا ما أصبح أفضل ذهنيًا وعلى مستوى الإصابة، وهو أكد ذلك لنا".

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🗓 28/6 🇲🇦 × 🇨🇮

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وأضاف: "الآن يستطيع أن يقوم بالسير على قدميه ويقوم بلمس الكرة بشكل خفيف في منزله، لكنه حزين لأنه بعيد عن الفريق، ورؤيته ساعدتنا كثيرًا".

وأكمل: "أتمنى أن يستمر، هو لاعب هام للفريق ومن الصعب التوقيع مع لاعب مثله، كذلك من الصعب الإبقاء عليه، لكنني أتمنى أن يستمر".

جدير بالذكر أن الكثير من التقارير الصحفية كانت قد أكدت أن نيمار سيرحل عن باريس سان جيرمان قبل انطلاق الموسم الجديد.