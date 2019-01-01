“بقاء جاريث بيل في ريال مدريد أصبح مستحيلًا"

رامون كالديرون رئيس ريال مدريد الأسبق يؤكد أن استمرار اللاعب الويلزي جاريث بيل في صفوف النادي الملكي أصبح مستحيلًا.

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أكد رامون كالديرون رئيس ريال مدريد الأسبق أن استمرار اللاعب الويلزي جاريث بيل في صفوف النادي الملكي أصبح أمرًا صعبًا للغاية..

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كالديرون وأكد خلالها أن فكرة استمرار بيل في ريال مدريد غير ممكنة في ظل عدم اعتماد زيدان عليه.

📆 في موسم 2017-18، ساهم كريستيانو رونالدو في 31 أهداف (26 هدفًا ، 5 تمريرات حاسمة).

⚽️ سجل حينها ريال مدريد 94 هدفًا.



📆 في موسم 2018-19، أحرز ريال مدريد 63 هدفًا، أي أقل 31 هدفًا عن الموسم الماضي.



هل رونالدو هو الحلقة المفقودة؟ 🔗 pic.twitter.com/9alfEz9yWk — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ مايو ٢٠١٩

وقال كالديرون لـ "BBC": "زيدان لا يعتمد عليه، أعتقد أن ذلك النوع من العلاقات لا يمكن له ألا ينتهي في وقت قريب".

وأضاف: "وكان بيل قد فشل في الحصول ولو على دقيقة واحدة في المباراة الأخيرة لريال مدريد هذا الموسم أمام نظيره ريال بيتيس ضمن لقاءات الجولة الـ 38 والختامية من الليجا.

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وأكد زيدان في تصريحات صحفية أن مستقبل بيل ومعه كيلور نافاس لم يتم حسمهما بعد، وأنه لا يعرف ما الذي سيحدث لهما في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد اختتم الموسم بالخسارة أمام ريال بيتيس بهدفين نظيفين ليصل للهزيمة رقم 18 له في كل البطولات.