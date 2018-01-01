بفضل كريستيانو رونالدو.. متحف يوفنتوس الأكثر زيارة في 2018

يوفنتوس يواصل جني الأرباح من وراء التعاقد مع رونالدو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حقق المتحف الخاص بنادي يوفنتوس رقمًا قياسيًا في عدد الزيارات خلال عام 2018، وذلك بعد 4 أشهر فقط من انتقال النجم كريستيانو رونالدو إلى صفوف السيدة العجوز. اختيارات المحررين جول 25 - حسين الشحات: لا سقف لطموحاتي وهذا هدفي الأفضل مع العين

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وكان كريسيانو رونالدو قد انتقل من صفوف ريال مدريد إلى صفوف يوفنتوس خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة، في صفقة قياسية كلفت السيدة العجوز حوالي 105 مليون يورو.

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وجنى يوفنتوس أرباحًا عدة من انتقال رونالدو إلى صفوفه، وذلك سواء على مستوى بيع القمصان الذي تضاعف، أو على مستوى زيادة عدد الحضور في مدرجاته.

واستمر يوفنتوس في الحصول على الأرباح من وراء التعاقد مع رونالدو، حيث سجل متحفه الخاص أكبر عدد من الزيارات منذ تأسيسه.

وتأسس متحف يوفنتوس عام 2012 مع ملعبه يوفنتوس ستاديوم، وشهد زيادة تجاوزت الـ 15% عن الزيارات المعتادة في السنوات الأخيرة.

يذكر أن كريستيانو رونالدو حقق انطلاقة رائعة مع يوفنتوس خلال هذا الموسم، حيث سجل 14 هدفًا تربع بهم على صدارة هدافي الدوري الإيطالي.