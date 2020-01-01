بفضل بيانيتش والشباب .. هل تكون إصابة بوسكيتس في صالح برشلونة؟

سيرجيو بوسكيتس بات ثغرة .. من يصلحها في برشلونة؟

الكثير من الشكاوي جاءت من سيرجيو بوسكيتس مؤخرًا لدرجة جعلت البعض ينسى أنه كان أحد أفراد الجيل الذهبي لبرشلونة بقيادة بيب جوارديولا في الفترة ما بين عامي 2008 و2012 مع ميسي وتشافي وإنييستا.

في الجانب الكتالوني الغالبية تشعر بالراحة بعدما أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم عن تفاصيل الإصابة الخاصة باللاعب سيرجيو بوسكيتس نجم وسط ملعب برشلونة.

وأكدت صحيفة "آس" أن إصابة اللاعب لن تحتاج لأكثر من ثلاثة أسابيع مما يؤكد غيابه عن لقاء أتلتيكو مدريد القادم في الدوري الإسباني، لتشعر جماهير برشلونة بالراحة على عكس كل الجماهير التي يتعرض لاعبوها للإصابة في فترة التوقف الدولي.

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حتى وقتنا هذا، لا يزال المدير الفني لفريق برشلونة يصر على الدفع بالثنائي سيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبيرتو أساسيان في تشكيل الفريق بالرغم من الهبوط الواضح في مستوى كل لاعب.

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روبيرتو حتى ليس بظهير أيمن صريح منذ أن بدأ لعب كرة القدم، والآن أصبح برشلونة يملك شاب بمستويات أكثر من طيبة مثل سيرجينيو ديست فلماذا عدم الاستعانة به؟

كذلك الحال بالنسبة لبوسكيتس الذي نال العمر منه، لا شك أن تاريخ يشفع له الكثير، لكن استمراره أساسيًا للمزيد من الأسابيع سيكتب شهادة وفاته في برشلونة.

أمام يوفنتوس لعب برشلونة بمشاركة بيانيتش، قدم يومها اللاعب البوسني مباراة كبيرة وجعل الجميع يتساءل حول السبب الذي يجعل كومان يفضل مشاركة بوسكيتس على حسابه دائمًا.

يومها فريق برشلونة في حالة انسيابية أكبر بالتحديد في خط الهجوم الذي كان سريعًا في التحضير وإنهاء الهجمات على غير العادة، ولكن دور بيانيتش وبيدري كان محوريًا وأكثر شمولية مما يقدمه بوسكيتس اليوم.

قدم الشاب بيدري دورًا هامًا للغاية في الربط بين خطوط نادي برشلونة، بالتحديد بين خطي الوسط والهجوم.

تمتع النجم القادم من لاس بالماس برؤية رائعة صنع من خلالها عدة فرص خطيرة أبرزها تلك الخاصة بأنطوان جريزمان، تلك التي جعلت البعض يطالب بعدم خروجه من التشكيل الأساسي تحت أي ظرف.

بيدري قدم أدوارًا لم يكن يقدمها سوى ليونيل ميسي، حيث أنه يتحرك في مساحة واسعة ما بين خط الوسط والهجوم ويربط بين الخطوط بصورة مثالية.

أما بالنسبة لآلينيا وسيرجي روبيرتو فقد تمت تجربتهما أمام دينامو كييف وهما يمثلان خيارين متاحين أمام رونالد كومان للعب بدلًا من بوسكيتس أيضًا.

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ولكن وفقًا للمنطق ولما شاهدناه حتى الآن فإن البديل المناسب والذي يتفوق على بوسكيتس في المباريات والدقائق التي شارك فيها هو ميراليم بيانيتش، الذي من الممكن أن يجعل إصابة بوسكيتس نعمة وليست نقمة كما يظهر في ظاهرها.