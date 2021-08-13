بغياب ميسي ورونالدو .. الاتحاد الأوروبي يعلن المرشحين لجوائز دوري الأبطال

سيطرة من تشيلسي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم، الجمعة، عن المرشحين لجوائز دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي 2020/2021.

ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد، فإن الجوائز ستكون لأفضل حارس مرمى ومدافع ولاعب وسط ومهاجم من النسخة الماضية للمسابقة.

ومن المقرر الإعلان عن نتائجها خلال قرعة دور المجموعات للنسخة الجديدة من دوري الأبطال،والتي ستقام يوم الخميس 26 أغسطس الجاري.

وجاءت الاختيارات بالنسبة لأفضل حارس مرمى بين الثلاثي تيبو كورتوا "ريال مدريد"، إيدرسون "مانشستر سيتي" وإدوارد مندي حارس تشيلسي.

وفي الدفاع سيزار أثبيليكويتا من تشيلسي، روبن دياش "مانشستر سيتي"، بالإضافة للألماني أنطونيو روديجر.

وبالوسط يتنافس البلجيكي كيفين دي بروينه من مانشستر سيتي، مع الثنائي جورجينيو ونجولو كانتي من تشيلسي.

وفي خط الهجوم جاء إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وروبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ.

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وبالنسبة لبطولة الدوري الأوروبي، فقد تقرر تخصيص جائزة لأفضل لاعب بالمسابقة، يتنافس عليها إدينسون كافاني وبرونو فيرنانديش من مانشستر يونايتد مع جيرارد مورينو مهاجم فياريال الفائز بالبطولة.

يذكر أن لجنة التحكيم تتألف من مدربين من 32 ناديًا شاركوا في مرحلة دور المجموعات بالأبطال، إلى جانب 55 صحفيًا من كل الاتحادات الأعضاء، وتم اختيارهم من مجموعة وسائل الإعلام الأوروبية "ESM" ولم يتم السماح للمدربين بالتصويت للاعبين من فرقهم.