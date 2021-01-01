بغياب بانون وبنشرقي .. الإعلان عن قائمة منتخب المغرب

تعرف على قائمة منتخب المغرب

أعلن البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن قائمة أسود الأطلس التي تستعد لخوض مباريات بتصفيات كأس أمم إفريقيا التي ستقام بالكاميرون.

ويلعب المنتخب المغربي مباراتين أمام منتخبي موريتانيا وبوروندي، بالجولتين الخامسة والسادسة، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، والتي تضم أيضًا منتخب إفريقيا الوسطى.

قائمة أسود الأطلس شهدت غياب مدافع الأهلي بدر بانون، وجناح الزمالك أشرف بنشرقي، بالرغم من تألق الأول، ولكن الثاني قدم أداء غير مقنع خلال الفترة الأخيرة.

وضمت القائمة الآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير الكجوي، أنس الزنيتي.

الدفاع: سفيان شاكلا، غانم سايس، زهي فضال، نايف أكرد، أشرف حكيمي، عصام الشباك، نبيل درار، آدم ماسينا.

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خط الوسط: يحيى جبران، سفيان أمرابط، أيمن برقوق، أسامة طنان، سليم أملاح، عادل تاعرابت.

الهجوم: حكيم زياش، زكرياء أبو كحلال، سفيان رحيمي، يوسف العربي، يوسف النصيري، أيوب الكعبي، منير الحدادي.

ويتصدر المنتخب المغربي المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط، متفوقًا على موريتانيا الوصيف بـ5 نقاط، وبوروندي الثالث بأربع نقاط، وأفريقيا الوسطى الرابع بثلاث نقاط.