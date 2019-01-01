بغياب الأهلي والزمالك والهلال.. الاتحاد العربي يعلن القائمة النهائية للبطولة العربية

النصر بطل السعودية ووصيفه الهلال لن يشاركا، تماماً مثل بطل الدوري المصري ووصيفه..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن الأندية المشاركة في النسخة الجديدة من البطولة العربية، والمسماة باسم ملك المغرب "كأس محمد السادس للأندية الأبطال" في نسخة 2019-2020.

كما كان معروفاً شهدت البطولة غياب كبيري الأندية المصرية الأهلي والزمالك، ليقتصر التمثيل المصري على الإسماعيلي والاتحاد السكندري.

على الناحية الأخرى تواجدت المملكة العربية السعودية بناديين من أصل الـ30 المحددين، وهما الشباب والاتحاد، حيث سيتم تحديد الناديين المتبقيين من خلال التصفيات.

فيما أتت مشاركة المغرب وبقوة من خلال الوداد أحد طرفي نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى الرجاء وأولمبيك آسفي.

الأندية المشاركة في بطولة #كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطال ..



بالتوفيق لجميع الأندية. pic.twitter.com/ASROZmPF7j — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) July 26, 2019

على الناحية الأخرى أتى التوانسة بطرف النهائي الإفريقي الآخر، الترجي، فيما يمثل الجزائر كل من شباب قسطنطينة ومولودية الجزائر.

يذكر أن فلسطين تملك تمثيلاً بهذه البطولة، من خلال نادي هلال القدس.