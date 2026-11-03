"بغرض تشويه سمعة برشلونة".. تيباس يكشف سر تطويل ريال مدريد لقضية نيجريرا!

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اتهم رئيس الليجا خافيير تيباس ريال مدريد بإطالة أمد قضية نيجريرا عمداً لإلحاق أكبر قدر من الضرر بسمعة برشلونة. ويرى رئيس الرابطة أن الطعون القانونية المتواصلة من العاصمة تمثل خطوة استراتيجية لإبقاء الفضيحة في عناوين الأخبار.

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تيباس يشكك في دوافع ريال مدريد

تحقق المحاكم الإسبانية حاليًا في مدفوعات قدّمها برشلونة إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام (CTA). وفيما لم يثبت أي دليل وجود فساد رياضي، استهدف ريال مدريد غريمه في الكلاسيكو بشراسة في ما يتعلق بهذه الفضيحة.

وأدان تيباس الآن علنًا نهج نادي العاصمة. فهو يزعم أن اهتمامهم المفاجئ بالتحقيق لم يبدأ إلا بعد انسحاب برشلونة من مشروع دوري السوبر الأوروبي المثير للجدل، متهمًا إياهم باستخدام النظام القضائي سلاحًا للإضرار بالبلوجرانا.

«يمطّطون القضية كالعلكة»

لم يتحفّظ رئيس الرابطة في تقييمه لسلوك ريال مدريد، ملمّحًا إلى أن حالة من جنون الارتياب سيطرت على سانتياجو برنابيو.

وقال تيباس خلال مؤتمر World In Progress (WIP)، بحسب ما نقلت AS: «إنهم يمطّطون قضية نيجريرا كالعلكة. ريال مدريد يعتقد أن نيجريرا موجود في غرفة ملابس كل حكم وفي كل ملعب يلعب فيه ريال مدريد».

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«أذكّر ريال مدريد بأننا توجّهنا إلى مكتب المدعي العام قبل أن يفعل ريال مدريد ذلك. لقد ظل رئيس ريال مدريد عضوًا في مجلس الإدارة لمدة ستة أشهر بعد ظهور قضية نيجريرا إلى العلن. وفي جمعية عمومية، دافع عن نادي صديقه آنذاك عندما كان في دوري السوبر. ويبدو أن كل شيء تغيّر في اليوم الذي انسحب فيه برشلونة».

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هجمات غير مقبولة على برشلونة

يرى تيباس أن استمرار الهجوم على صورة برشلونة العامة أمر غير مبرر في ظل استمرار الإجراءات القضائية.

وتابع تيباس: «يجب أن يُقال بوضوح إن ما يحدث من هجمات متواصلة على برشلونة أمر غير مقبول لأن هذه قضية مطوّلة. سيتعيّن على برشلونة تحمّل مسؤولياته إذا لزم الأمر، لكن لا يمكن لومه على أي شيء في الوقت الراهن لأن ريال مدريد هو الذي يطالب بإطالة أمد الإجراءات».

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واختتم قائلًا: «قضية برشلونة لا علاقة لها بقضية مانشستر سيتي، ولا يمكن أن يؤثر ذلك في النظام القضائي. يجب أن يُتخذ القرار هنا، في إسبانيا».

حسم إسباني

سيواصل النظام القضائي الإسباني تحقيقه وفق وتيرته الخاصة، بمعزل عن قضايا كرة القدم البارزة الأخرى في أنحاء أوروبا. وقد فصل تيباس بوضوح بين وضع النادي الكتالوني ومعركة مانشستر سيتي المستمرة مع الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا أن الحكم في إنجلترا لن يؤثر في الإجراءات في إسبانيا.

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وإلى حين التوصل إلى نتيجة قانونية نهائية، لا تظهر حرب الكلام المريرة خارج الملعب بين أكبر ناديين في إسبانيا أي بوادر على التراجع.