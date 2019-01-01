بونجاح: نلعب من أجل الجزائر وليس للمال أو الشهرة

بونجاح أحرز هدف المباراة الوحيد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد بغداد بونجاح، مهاجم فريق منتخب الجزائر، على أنه وزملائه توجوا بكأس الأمم الإفريقية، بعد تعب ومجهود كبير.

منتخب الجزائر توج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الفوز على السنغال بهدف دون رد، في المباراة النهائية على ملعب ستاد القاهرة".

بونجاح قال خلال تصريحات عبر قنوات "بي إن سبورتس": "تعبنا لم يضيع، ونشكر الجماهير الجزائرية، وأقول لهم مبروك عليكم".

مهاجم السد القطري تابع: "لم نفرح بالتتويج بهذا اللقب منذ 30 عامًا، وأقول للجماهير احتفلوا وافرحوا باللقب".

حوار حصري مع البطل وصاحب هدف التتويج بغداد بونجاح 💪 #beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/NnyGEXcVEk — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 19, 2019

وأردف: "نحن اللاعبون لا نلعب من أجل المال أو الشهرة أو أي شيء، ولكننا دائمًا نلعب من أجل الجزائر فقط".

واختتم صاحب هدف التتويج تصريحاته قائلًا: "لعبنا خارج أرضنا، وحققنا البطولة، وحاربنا في الملعب، ودافعنا عن النتيجة بشكل جيد، واستطعنا إسعاد الجزائريين".

وتوج الجزائر بلقب كأس الأمم الإفريقية، للمرة الثانية في تاريخها، بعد التتويج عام 1990، بالبطولة التي نظمت على أراضيها.