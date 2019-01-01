بغداد بونجاح: افتقدنا الروح القتالية.. وأشكر الجماهير

السد يمر بمستوى متراجع في الفترة الحالية

تحدث بغداد بونجاح مهاجم السد القطري، عن خسارة فريقه أمام قطر، ضمن الجولة العاشرة من منافسات دوري نجوم قطر.

وتعرض السد لهزيمة ثقيلة أمام نظيره قطر، بثلاثة أهداف نظيفة، في الجولة العاشرة وهي الخسارة الثانية على التوالي في الدوري بعد هزيمة الدحيل بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقال بونجاح في تصريحات عقب اللقاء: "يجب علينا أن نخرج من الوضعية الصعبة التي نمر بها في الوقت الحالي بالدوري".

وأضاف: "نحن كلاعبون نرغب في الخروج من الأزمة الحالية، وندخل المباراة مركزين ولكن يعاندنا شيء داخل المباراة".

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وتابع بغداد تصريحاته: "نفتقد جميعنا الروح القتالية وهي سبب تراجع الأداء، والجماهير تستحق التحية في كل الأوقات بعد مساندتهم لنا".

ويحتل السد المركز الرابع في ترتيب دوري نجوم قطر، برصيد 15 نقطة، بعد لعب 8 مباريات حيث له لقائين مؤجلين.