بعيدًا عن ريال مدريد .. كورتوا يتحرك لشراء فريق إيطالي

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يتطلع حارس مرمى ريال مدريد، تيبو كورتوا، إلى توسيع محفظته التجارية المتنامية من خلال إطلاق عرض للاستحواذ على نادي ريجيانا المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي (سيري سي). وقد قدّم صندوق الاستثمار الخاص بالدولي البلجيكي، NXTPLAY Capital، عرضًا لشراء مئة في المئة من أسهم النادي الإيطالي.

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كورتوا يسعى للاستحواذ على نادٍ إيطالي

كورتوا قد يصبح قريبًا مالكًا لفريق كرة قدم إيطالي. فقد تقدّم صندوقه الاستثماري، NXTPLAY Capital، رسميًا بعرض لشراء نادي ريجيانا المنافس في الدرجة الثالثة الإيطالية. ووفقًا لعدة تقارير في إيطاليا، من بينها Sky Sport Italia وLa Gazzetta dello Sport، فقد قدّم الصندوق عرضًا رسميًا. ويتمثل هدفه الطموح في الاستحواذ على 100 بالمئة من أسهم النادي وتولّي السيطرة الكاملة عليه.

وتمثل هذه الخطوة انتقالًا مهمًا نحو عالم ملكية الأندية الرياضية بالنسبة لحارس المرمى المخضرم. فهو يسعى بنشاط إلى توسيع نفوذه في عالم الأعمال مع مواصلة مسيرته كلاعب في إسبانيا.

بناء نادٍ من أجل المجتمع المحلي

أسّس كورتوا صندوق NXTPLAY Capital إلى جانب شريكه في العمل جونزالو فيلا في عام 2025. ويركّز هذا الصندوق للأسهم الخاصة بشكل كبير على الاستثمارات الاستراتيجية في مجالات الرياضة والإعلام والتكنولوجيا والعلامات التجارية الاستهلاكية.

وقد رسم نجم مدريد رؤية واضحة للفريق الإيطالي، واعدًا باندماج محلي عميق. وأوضح كورتوا: «نريد بناء شيء يفخر به أهالي ريجيو إميليا: طموح على أرض الملعب، وقريب من المجتمع المحلي، ومبني ليدوم».

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كما أن تطوير المواهب المحلية يمثل أولوية كبرى للمشروع الجديد في إيطاليا. وأضاف: «منح اللاعبين الشباب البيئة المناسبة للنمو سيكون في صميم كل ما نقوم به».

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تنمية محفظة رياضية واسعة

وإذا نجحت صفقة الاستحواذ هذه، فلن يكون ريجيانا أول نادي كرة قدم في محفظة NXTPLAY Capital المتنامية. فالصندوق يمتلك بالفعل استثمارات استراتيجية في فرق أوروبية أخرى.

فهو يمتلك حاليًا حصصًا مالية في النادي الفرنسي لومان وفي النادي البلجيكي جينك. ويستخدم كورتوا وفيلا هذه الاستثمارات الاستراتيجية بنشاط لبناء شبكة أوسع من الأندية.

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وتمثل إضافة فريق إيطالي عريق إلى تلك الشبكة إعلانًا واضحًا عن النوايا من جانب الحارس البلجيكي. ويلعب ريجيانا حاليًا في الدرجة الثالثة الإيطالية، لكن الدعم المالي الجديد قد يساعد في دفعه إلى الأمام.

في انتظار عرض ملزم رسمي

وعلى الرغم من الاهتمام الواضح من جانب كورتوا وشركائه، لا يزال الوضع الدقيق لمفاوضات الاستحواذ غير مؤكد نوعًا ما. فقد أوضح مالك ريجيانا الحالي رومانو أماديي الموقف علنًا فيما يتعلق بعملية البيع.

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وأكد أماديي أنه رغم اهتمام NXTPLAY Capital الكبير، إلا أن مجلس الإدارة الحالي لم يتلقَّ بعد عرضًا ملزمًا بالكامل للنادي. وتتصرف إدارة الفريق الإيطالي بحذر.