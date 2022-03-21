بعقد يتجاوز 10 ملايين يورو .. بايرن يخطف مزراوي من برشلونة!

يبدو أن مساعي نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع المغربي نصير مزراوي ظهير أياكس الهولندي قد تلقت ضربة لم تكن في الحسبان.

برشلونة كان قريبًا من إتمام الاتفاق مع مزراوي، الذي ينتهي تعاقده مع أياكس في نهاية الموسم الحالي، مما يسمح له الانتقال بالمجان إلى أي فريق يريده.

ومع محاولات برشلونة لتدعيم صفوفه بتعاقدات مجانية في ظل الأزمة الاقتصادية، فإن الظهير المغربي كان خيارًا مثاليًا للنادي الكتالوني.

ما الجديد في قضية مزراوي؟

إلا أن قناة "سبورت 1" الألمانية كشفت أن بايرن ميونخ دخل الآن على خط التعاقد مع مزراوي، ويبدو أقرب لخطف توقيع اللاعب المغربي.

القناة الألمانية كشفت أن حسن صالح حميديتش المدير الرياضي في بايرن ميونخ قام برحلة خاطفة إلى أمستردام، في محاولة للتعاقد مع مزراوي.

وقام حميديتش خلال رحلته بعقد لقاء مع ممثلي اللاعب، وقدم عرضًا أعلى من عرض برشلونة.

ما هو عرض بايرن؟

وعرض بايرن ميونخ على مزراوي عقدًا يتخطى عشرة ملايين يورو في الموسم الواحد، ومن المرجح أن يكون العرض الأخير حسب التقرير.

القناة الألمانية من جانبها تؤكد أن مزراوي في حيرة من أمره في الوقت الحالي، رغم أن اللاعب كان يميل بالفعل للعب مع برشلونة، لكنه سأل أحد معارفه في ألمانيا عن بايرن ميونخ والمدينة.

وقال مزراوي في تصريحات مؤخرًا لمحطة "NOS" الهولندية عن مستقبله: "المشروع، والعقد، واسم النادي، كلها أمور ستكون مهمة للغاية".

وأضاف: "هناك شهران في عقدي، وسأتخذ قراري خلال هذه الفترة".

الأيام القليلة القادمة ستكشف الجديد في مستقبل مزراوي، خاصة وأن الصراع على خدمات الظهير المغربي يحتدم بالنظر إلى موقفه التعاقدي مع أياكس.

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