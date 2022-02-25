بعد 8 أشهر.. عودة إريكسن للمشاركة في المباريات الرسمية

أعلن مدرب برينتفورد، توماس فرانك، مشاركة كريستيان إريكسن للمرة الأولى مع فريقه في مواجهة نيوكاسل يوم السبت.

ولم يخض إريكسن أي مباراة رسمية منذ الأزمة القلبية التي داهمته في يورو 2020 مع منتخب الدنمارك في مباراة فنلندا.

إريكسن وصل إلى برينتفورد بعدما بات لعبه في إيطاليا مستحيلًا إثر تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب له، مما يخالف القانون هناك.

فرانك في حديث للإعلام قال "إنه يوم عظيم للغاية لنا جميعًا، وبالأخص لكريس وعائلته".

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كما أضاف "أتوقع أن تكون مباراة نيوكاسل صعبة بدون مساحات، أصغر التفاصيل هي من ستقررها".

برينتفورد مؤخرًا لا يعيش أفضل أحواله بعد خسائر متتالية وضعته في المرتبة الرابعة عشر بالدوري الإنجليزي بفارق أربع نقاط عن مراكز الهبوط.

مباراة نيوكاسل قد تكون محورية، باعتبار أن كتيبة إيدي هاو تقارع على البقاء أيضًا وتسعى للخروج من منطقة الهبوط.