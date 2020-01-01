بعد 5 أشهر من الإصابات – الهلال كامل العدد لأول مرة

البريك يعود للتدريبات والعيادة أصبحت خالية من إصابات لاعبي الهلال.

طوال الخمسة أشهر الماضية، عانى فريق نادي الهلال السعودي، بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو، من الإصابات، حيث لم يدخل الزعيم مباراة إلا وقائمته منقوصة بسبب كثرة الإصابات.

ولأول مرة منذ 5 أشهر مضت، سيختار لوشيسكو الأسماء التي يريدها من قائمة الهلال، بدون الاعتماد على لاعب بشكل اضطراري، ليصبح الزعيم مكتمل الصفوف.

آخر لاعب كان يعاني من الإصابة، محمد البريك الظهير الأيمن للهلال، وعاد إلى تدريبات فريقه اليوم الخميس، ليصبح الزعيم مكتمل الصفوف بدون أي إصابات.

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وكان محمد البريك يعاني من الإصابة، خلال منتصف شهر يناير الماضي، جعلته يغيب عن المباريات خلال آخر 3 مباريات.

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وشهدت مباراة الهلال ضد الرائد الأخيرة، قيام لوشيسكو بتغيير عبد الله عطيف، بسبب شعوره بآلام في الساق، وفي حال ثبوت سلامته، ستكون قائمة الزعيم مكتملة.

وبذلك تصبح عيادة نادي الهلال خالية لأول مرة منذ 5 أشهر مضت، بعد عودة محمد البريك إلى تدريبات الفريق الأزرق.