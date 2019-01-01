بعد 48 ساعة من المفاوضات .. باريس يرفض بيع نيمار لبرشلونة!

عادت المفاوضات لنقطة الصفر

ترددت أنباء في وسائل الإعلام الفرنسية في آخر ساعات الأربعاء، عن فشل مفاوضات إعادة النجم البرازيلي نيمار جونيور إلى ناديه السابق برشلونة مرة أخرى، وذلك بعد 48 ساعة من المفاوضات مع مسوؤلي باريس سان جيرمان.

ومنذ بداية فصل الصيف، لا حديث في الصحف الكاتلونية سوى عن عودة الابن العاق إلى "كامب نو" مجددًا، لا سيما بعد انتهاء شهر العسل بينه وبين إدارة "إلبي إس جي"، وبالتحديد رئيس مجلس إدارة النادي السيد ناصر الخليفي.

وفي الأيام والساعات القليلة الماضية، قيل إن وفد البلو جرانا المتواجد في مقر باريس سان جيرمان منذ يومين، اقترب أكثر من أي وقت مضى، من الحصول على موافقة ليوناردو لإعادة مواطنه البالغ من العمر 27 عامًا إلى بيته القديم.

وكانت آخر التقارير، تتحدث عن اتفاق الطرفين على إتمام الصفقة، مقابل رسوم تُقدر بنحو 170 مليون يورو تُسدد على دفعتين، بجانب إعارة الفرنسي عثمان ديمبلي إلى ممثل عاصمة الضوء لنهاية الموسم الجاري، وبعدها تغيرت الرواية، بدخول إيفان راكيتيتش كجزء من الصفقة ومعه كذلك جان كلير توديبو، بالإضافة لإعارة اليافع الفرنسي ومبلغ يُقدر بنحو 130 مليون يورو.

7⃣ صفقات ننتظر إبرامها قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي.⌛️ pic.twitter.com/Q9F2HGbo2h — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 28, 2019

إلا أن إذاعة " RMC" بعثت أنباء سيئة لمشجعي البرسا في آخر ساعات الأربعاء، تُفيد بعودة المفاوضات بين الناديين لنقطة الصفر، وذلك بعد رفض الإدارة الباريسية العرض الكاتلوني، من باب أن العرض المقدم من بطل الليجا في آخر عامين غير واضح، ليبقى مستقبل أغلى لاعب في العالم معلقًا وغامضًا حتى إشعار آخر، خاصة في ظل إصرار الصحف المدريدية على أن فلورنتينو بيريز لا يكتفي بموقف المشاهدة.