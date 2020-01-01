بعد 3 عينات .. إبراهيموفيتش ما زال مصابًا بفيروس كورونا

مهاجم ميلان ينضم لقائمة طويلة من اللاعبين

فشل زلاتان إبراهيموفيتش في الحصول على عينة سلبية فيما يخص إصابته بفيروس كورونا على الرغم من مرور أسبوعين على العينة الإيجابية الأولى.

وأعلن نادي ميلان الإيطالي الخميس قبل الماضي، عن إصابة مهاجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بفيروس كورونا، وخضوعه للحجر الصحي في المنزل.

وخضع إبراهيموفيتش للفحوصات 3 مرات وفي كل مرة تأتي النتيجة إيجابية، مما أثار القلق بسبب طول الفترة التي ظل خلالها الفيروس في جسده.

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المهاجم المخضرم كان يستعد للظهور مع ميلان، في مواجهة بودو جليمت النرويجي، مساء يوم إصابته، في المرحلة التمهيدية للدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن يغيب صاحب الـ39 سنة عن المباراة، بعدما كشفت التحاليل التي أجراها إيجابية عينته وإصابته بكورونا.

وقال ميلان في بيانه الرسمي عن إصابة اللاعب:"تبين ظهور عينة إيجابية لزلاتان، بعد القيام بالجولة الثانية من المسحة الطبية، اللاعب تم نقله للمنزل على الفور من أجل الخضوع للحجر الصحي".

وأضاف:"تم اختبار جميع أعضاء الفريق والموظفين الآخرين وجاءت النتيجة سلبية".

ويصبح بذلك زلاتان هو اللاعب الثاني في ميلان الذي يصاب بالوباء، بعد زميله البرازيلي ليو دوراتي.

ويمثل غياب إبراهيموفيتش عن ميلان ضربة قوية للفريق، بسبب الحالة الفنية المميزة التي يعيشها السويدي منذ عودته لسان سيرو.

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ومن المتوقع أن يغيب اللاعب عن مباراة ميلان الليلة في الدوري الأوروبي، بالإضافة لمواجهتي كروتوني وسبيزيا في الدوري الإيطالي قبل التوقف الدولي.