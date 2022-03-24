بعد 12 عامًا .. دينيلسون يعود من الاعتزال!

قرر دينيلسون أسطورة البرازيل والفائز بلقب كأس العالم 2002 العودة من الاعتزال بعد 12 عامًا.

ووافق الجناح المهاري البالغ من العمر 44 عامًا على الانضمام إلى صفوف نادي إيبيس سبورت في دوري الدرجة الرابعة البرازيلي.

ولعب دينيلسون 61 مباراة دولية مع منتخب البرازيل بين عامي 1996 و2003.

وقبل تحقيق لقب كأس العالم، كان دينيلسون أغلى لاعب في العالم، عندما انتقل من ساو باولو إلى ريال بيتيس في 1998 مقابل قرابة 26 مليون يورو.

دينيلسون قرر الاعتزال في عام 2010، بعد أن لعب مع نادي كافالا في دوري الدرجة الثانية اليوناني.

وقال دينيلسون عن الأمر عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "يمكنني التحدث الآن، الأمر رسمي، الدعوة جاءت، وقرر الأب العودة إلى كرة القدم بعد 12 عامًا، من اليوم سأرتدي قميص إيبيس".

فيما قال النادي البرازيلي تعليقًا على الصفقة: "لا شيء مستحيل مع إيبيس، في العام الماضي صعدنا، وهذا العام، حدث المستحيل مرة أخرى".

Com o Íbis, nada é impossível. Ano passado, subimos pra primeira...



E este ano... O IMPOSSÍVEL ACONTECEU NOVAMENTE!



Contratamos um Campeão do M-U-N-D-O! 🏆 🌎

Vem vestir essa camisa, @denilsonshow 🔥

Vem descobrir o que é ser #OPiorEntreOsMelhores 🚀 pic.twitter.com/tq9QWZdpBW — Íbis Sport Club (@ibismania) March 22, 2022

ربما تكون أفضل فترات دينيلسون في مسيرته تلك التي قضاها مع ريال بيتيس، حيث أمضى سبع سنوات، ولعب 196 مباراة.

كما لعب دينيلسون خلال مسيرته في عدد كبير من الأندية، في فرنسا والولايات المتحدة والسعودية وفيتنام واليونان.

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