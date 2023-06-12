بعد 10 دقائق من الهزيمة .. صورة تغضب جمهور برشلونة من نجمه الشاب!

هجوم حاد على لاعب برشلونة

نشر بابلو توري نجم برشلونة الشاب صورة رفقة زملائه إريك جارسيا وفيران توريس، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وأثارت الصورة الكثير من التعليقات وكان توري هو المركز لانتقادات بعض المشجعين.

تُظهر الصورة الثلاثي من فريق برشلونة بعد انتهاء موسم الفريق الأول، ويقف الأصدقاء الثلاثة عند مدخل أحد أماكن الترفيه الراقية في مدينة إيبيزا، يظهر اللاعبون سعداء وبمعنويات جيدة بعد إحراز الفريق لقب الدوري وكأس السوبر الإسباني.

حتى هنا كل شيء مثالي باستثناء تفصيلة واحدة قام بابلو توري بمشاركة الصورة على حسابه في "إنستجرام" بعد عشر دقائق فقط من إقصاء برشلونة في الملحق التأهيلي للصعود إلى ليجا سمارت. حيث تعرضوا للهزيمة أمام ريال مدريد كاستيا بنتيجة 3-0، في الدقائق الأخيرة ومع ركلة جزاء أثارت الكثير من الجدل.

وأشار تقرير صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أنه مع الهزيمة، تبخرت بعض الخطط المستقبلية لفريق برشلونة ب، حيث يكون لهذا الفريق دور استراتيجي مهم في الانتقال إلى الدرجة الثانية، دون أن ننسى أهمية ذلك فيما يتعلق بتطوير اللاعبين ونموهم.

بابلو توري كان مدمجًا في صفوف فريق الرديف تحت قيادة رافاييل ماركيز، على عكس جارسيا وتوريس اللذان يلاعبان بشكل أكبر مع الفريق الأول.

لذا عبر العديد من المشجعين عن غضبهم على وسائل التواصل الاجتماعي لأنه في نفس الوقت الذي كان فيه زملاؤه في الفريق يلعبون من أجل مستقبل الفريق، ظهر هو براحة وابتسامة، ويبدو أنه لا يهتم بما حدث في ملعب ألفريدو دي ستيفانو قبل بضع دقائق.