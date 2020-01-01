بعد واقعة 2017 .. المشاغب يدعو روني لنزال ملاكمة جديد

هل يوافق الفتى الذهبي على تكرار المشهد الصادم مرة أخرى؟

أعاد المدافع الإنجليزي فيل بارديسلي إلى الأذهان، ما فعله في مواطنه وزميله السابق في مانشستر يونايتد واين روني عام 2017، عندما أفقده الوعي في نزال ملاكمة.

وكان المدافع الذي لعب لسندرلاند وستوك سيتي وبيرنلي في البريميرليج، قد ظهر في مقطع فيديو مع الفتى الذهبي قبل ثلاث سنوات، وهما يمارسان رياضة الملاكمة.

وأثيرت ضجة على نطاق واسع بعد انتشار مقطع الفيديو، بعد الطريقة المفزعة التي سقط بها هداف مانشستر يونايتد التاريخي على الأرض.

وعن هذه الليلة قال المدافع المشهور بأنه سيئ السمعة "نستعد للعودة مرة أخرى بعدما نتقاعد، فقط نتفاوض الآن مع إدي هيرن (مروج النزالات الشهير)، نفاضل لاختيار المكان بين فيجاس أو نيويورك".

وتابع "اعتادنا على هذا الأمر (نزال الملاكمة) طوال الوقت، ليس بالضرورة أن أكون في منزله".

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وأنذاك، سقط روني أرضًا دون أن يحرك ساكنًا، ليتدخل الأصدقاء لإفاقته خارج المنزل، في مشهد صادم للرأي العام.

من جهة أخرى، كشف عن موقف طريف جمعه بمدربه السابق في "أولد ترافورد" سير أليكس فيرجسون، حيث قال "كنت أسير على الطريق، وفجأة وجدت سيارة كبيرة سوداء، ثم نظر فيرجي من النافذة وقال لي "يا بني قلت لك.. لا تعرف الحلاقة أبدًا".