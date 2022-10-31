بعد واقعة نيفيل .. رونالدو يخسر ثلاثة مليون متابع بسبب عطل!

خسائر بالملايين لرونالدو!

تعرض حساب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد لفقدان عدد كبير من المتابعين صباح الإثنين عقب ساعات من واقعته مع زميله السابق جاري نيفيل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت مجلة "فوربس" والتي أكدت أن فقدان ذلك العدد المهول من المتابعين في ساعات قليلة لم يكن إلا بسبب عطل أصاب موقع "إنستجرام" الشهير.

وكان رونالدو يملك حوالي 493 مليون متابع قبل يوم واحد من العطل، وانخفض ذلك الرقم بشكل مؤقت قبل أن يتم إصلاح الأمر بعد ذلك بساعات قليلة.

وأثار البرتغالي الكثير من الجدل في الساعات التي سبقت ذلك العطل عندما قام بتجاهل زميله السابق جاري نيفيل قبل المواجهة الصعبة ضد وست هام ولم يلق بالسلام عليه.

جدير بالذكر أن نيفيل كان قد انتقد تصرف رونالدو بعد لقاء توتنهام عندما غادر اللاعب الملعب، وهو ما أغضب البرتغالي كثيرًا.