بعد واقعة التبديل - رونالدو يخرج عن صمته ويوفنتوس يتخذ قراره

كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس يخرج عن حالة الصمت التي دخل فيها عقب مباراة فريقه أمام ميلان.

كسر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي حالة الصمت التي بدأها قبل ساعات عقب مباراة فريقه أمام ميلان في الدوري.

وكان رونالدو قد غادر مباراة الأمس كبديل في الدقيقة الـ ٥٥ من عمرها لصالح الأرجنتيني باولو ديبالا الذي سجل هدف يوفنتوس الوحيد.

وغادر رونالدو ملعب اللقاء بشكل كامل قبل النهاية بحسب ما ذكرت تقارير عديدة بعدما أبدى غضبه من التبديل الذي قام به ماوريسيو ساري بشكل مبكر.

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وجاء كسر رونالدو لحالة الصمت التي استمرت خلال الساعات الماضية عبر صورة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام".

وكتب رونالدو رسالة مختصرة مع صورة له من اللقاء قبل أن يتم تغييره: "مباراة صعبة وفوز هام"، ولم يكتب أكثر من ذلك.

وقرر نادي يوفنتوس ألا يعاقب نجمه البرتغالي على التصرف الذي قام به بمغادرة الملعب قبل انتهاء المباراة.

وتعد مباراة الأمس هي الثانية على التوالي التي يتم فيها تغيير كريستيانو رونالدو من قبل ماوريسيو ساري عقب مواجهة لوكوموتيف موسكو في دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن ساري كان قد أكد في تصريحات صحفية عقب المباراة أنه بدل رونالدو بسبب مشكلة قديمة يعاني منها في الركبة تجعله لا يقدم أفضل ما لديه.