بعد هدفه في شباك موناكو.. بلايلي يقابل زيدان ويذكره بتألق 2019

تلقى الدولي الجزائري يوسف بلايلي مكافأة على أدائه المبهر منذ انتقاله إلى صفوف بريست الفرنسي، تمثلت في حضور أحد أهم المنتمين لعالم كرة القدم لمباراة فريقه ضد موناكو.

هذا هو زين الدين زيدان، أسطورة الكرة الفرنسية وريال مدريد التاريخي، والذي كان بلايلي محظوظًا بأن يراه وهو يقدم لوحات فنية رائعة في ملعب مباراة موناكو، منها هدفه الثاني في فريق الإمارة الفرنسية.

لكن موناكو قلب الطاولة على بريست وسجل 4 أهداف لتنتهي المباراة بين موناكو صاحب المركز الثاني وبريست صاحب المركز الحادي عشر بفوز الأول بأربعة أهداف مقابل هدفين.

مقابلة بين الأصول الجزائرية

وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن بلايلي قابل زيدان عقب المباراة وخرجت صورة بينهما مع ابتسامة عريضة للنجم الجزائري برفقة أحد أهم أساطير الكرة العالمية.

زين الدين زيدان يحمل الأصول الجزائرية أيضًا، ولطالما صرح بأنه يفتخر بها ويعلن في كل محفل انتماءه للبلاد ولمنتخب محاربي الصحراء.

في لفتة لا تنساها الجماهير الجزائرية عام 2019، هنأ زيدان منتخب الخضر على التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا على الأراضي المصرية، ناشرًا صورة العلم الجزائري عبر حساباته الشخصية.

حينها بالتأكيد كان قد رأى كيف تألق بلايلي في البطولة التي سجل فيها هدفين رائعين في شباك كل من السنغال وغينيا، ولابد أنه استذكر تلك اللقطات الرائعة بعدما شاهد نفس التألق لبلايلي في صفوف بريست.

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