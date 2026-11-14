بعد هجوم زوجته.. نابولي يجد بديل دي بروينه

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ناد هولندي يترقب الفرصة..

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بدأ نابولي الاستعداد لمرحلة ما بعد كيفين دي بروينه، بعد أن كشفت زوجة النجم البلجيكي عن رغبة العائلة في مغادرة المدينة الإيطالية. فقد ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن النادي الجنوبي يرى في سفين ماينانس، لاعب وسط آيندهوفن البالغ من العمر 26 عامًا، خليفة محتملًا لصانع ألعابه.

"نريد العودة إلى بلجيكا"

وتصدرت ميشيل لاكروا، زوجة دي بروينه، العناوين بعد حديثها لمجلة Nina، إذ وصفت الصعوبات التي تواجهها العائلة في نابولي.

وقالت: "نريد أن نعيش هنا في ليمبورج البلجيكية، وكلما كان ذلك أسرع كان أفضل. كيفن يعيش حياة مقيّدة للغاية في نابولي، والأمر ليس ممتعًا كثيرًا بالنسبة له. كما لا يمكننا أن نفعل أي شيء معًا كعائلة في المدينة. هذا هو الوجه الآخر للعملة، أليس كذلك؟".

فان بوميل: الكرة الهولندية تناسبه

وجاءت تصريحات الزوجة في اليوم نفسه الذي سجل فيه دي بروينه هدف التعادل لبلجيكا في الدقيقة 27 أمام تركيا، قبل أن يفوز منتخب بلاده (2-1) ويحافظ على آماله في دوري الأمم الأوروبية، قبل المواجهة الحاسمة أمام إيطاليا يوم الأحد.

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ولم يتردد مارك فان بوميل، مدرب بلجيكا، في نصح قائده بالتفكير في الرحيل، إذ قال لقناة VTM: "الكرة الهولندية تناسبه تمامًا. فهو لا يعيش بعيدًا عن هنا، كما أن أسلوب لعبه الهجومي ورغبته الدائمة في اللعب بالكرة يجعلان الكرة الهولندية بيئة مثالية له. بالطبع عليه أن يتخذ القرار بنفسه". وبدت تصريحاته تلميحًا إلى أسلوب ماسيميليانو أليجري، مدرب نابولي.

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آيندهوفن يتحرك مبكرًا

وكان موقع "فوتبول زون" الهولندي قد ذكر أن آيندهوفن تواصل بشكل مباشر مع محيط دي بروينه، ويرغب في ضمه خلال يناير المقبل بدلًا من انتظاره صفقة انتقال حر في الصيف. وينتهي عقد النجم البلجيكي (35 عامًا) مع نابولي بنهاية الموسم، ويملك النادي خيار تمديده لعام إضافي، لكنه لا يرغب في تفعيله.

وبحسب "لا جازيتا"، استفسر آيندهوفن من نابولي عن نيته تفعيل هذا البند، وعن إمكانية مناقشة رحيل مبكر. ورغم أن نابولي لا يواجه ضغوطًا مالية للبيع، فإن راتب دي بروينه الكبير يبقى عاملًا مؤثرًا. أما اللاعب فلم يستبعد أي سيناريو، قائلًا: "تلقيت عدة رسائل، وسنرى ما سيحدث".

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ماينانس.. "قوة جارفة"

وكلّف المدير الرياضي لنابولي جيوفاني مانا قسم الكشافة بمتابعة ماينانس منذ فترة. ووصفت "لا جازيتا" لاعب آيندهوفن بأنه "قوة جارفة"، في إشارة على الأرجح إلى قدرته الكبيرة على الركض وحيويته.

ويزداد احتياج نابولي إلى تدعيم خط الوسط مع اقتراب رحيل الكاميروني أندريه فرانك زامبو أنجيسا، الذي ينتهي عقده الصيف المقبل وقد يغادر هو الآخر في يناير.

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ويعرف نابولي السوق الهولندية جيدًا، وسبق أن تعامل مع آيندهوفن في صفقتي دريس ميرتنز (2013) وهيرفينج لوزانو (2019). وقد يسير ماينانس على خطاهما، بينما يسلك دي بروينه الطريق المعاكس.