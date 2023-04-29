بعد هاتريك ألميريا .. كريم بنزيما يهدد عرش ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو

بنزيما يلاحق ميسي ورونالدو في قائمة الهدافين التاريخين للدوري الإسباني

قاد النجم الفرنسي كريم بنزيما، فريقه ريال مدريد لتحقيق فوز كبير على نظيره ألميريا بنتيجة 4-2، اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وسجل بنزيما هاتريك في مواجهة اليوم، جعله يرفع عدد أهدافه إلى 17 هدف هذا الموسم ببطولة الدوري وبفارق هدف واحد عن متصدر جدول ترتيب الهدافين روبرت ليفاندوفسكي.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" يحتل بنزيما المركز الرابع في ترتيب الهدافين التاريخيين بالدوري الإسباني، برصيد 235 هدفًا.

ويتفوق بنزيما على الأسطورة هوجو سانشيز، صاحب المركز الخامس في ترتيب الهدافين التاريخيين لليجا بفارق هدف.

ويستمر بنزيما في ملاحقة ومطاردة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يتصدر القائمة برصيد 474 هدفًا، ويليه البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 311 هدفًا.