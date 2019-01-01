بعد نهاية مباراة ليستر سيتي.. سولشار يطير إلى باريس لهذا السبب

مدرب مانشستر يونايتد سولشار يطير إلى باريس من أجل كلاسيكو فرنسا بين ليون وباريس سان جيرمان

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

طار المدرب النرويجي أولي جونار سولشار إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل متابعة كلاسيكو فرنسا بين باريس سان جيرمان وأوليمبيك ليون.

ويستضيف نادي العاصمة الفرنسية نظيره أوليمبيك ليون على ملعب حديقة الأمراء اليوم الأحد، وذلك في قمة الأسبوع الحادي والعشرين من منافسات الدوري الفرنسي.

وشهدت المباراة حضور مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار، وذلك على الرغم من لعب فريقه مانشستر يونايتد مباراة عصر اليوم أمام ليستر سيتي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣ فبراير ٢٠١٩

وفاز مانشستر يونايتد على ليستر سيتي بهدف مقابل لا شيء سجله النجم الصاعد ماركوس راشفورد، ليحصد الشياطين الحمر النقاط الثلاثة من ملعب كينج باور ستاديوم.

وعقب المباراة مباشرة، توجه سولشار إلى المطار من أجل السفر إلى فرنسا لمتابعة مباراة باريس سان جيرمان أمام أوليمبيك ليون.

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يذكر أن مانشستر يونايتد تنتظره مواجهة قوية أمام باريس سان جيرمان، في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.