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بعد نهاية مأساة مورينيو.. بوجبا متحمس لتجديد عقده مع مانشستر يونايتد

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Getty Images
آخر تطورات الوضع الجديد لبوجبا مع الشياطين الحمر

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم الدولي الفرنسي بول بوجبا بات متحمسًا للدخول في مفاوضات تجديد عقده مع فريقه مانشستر يونايتد.

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وكان بول بوجبا قد فكر في الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد الخلافات التي نشبت بينه وبين المدرب السابق مورينيو.

ولكن مع وصول المدرب النرويجي أولي جونار سولشار تحول كل شيء إلى الاتجاه المعاكس، وأصبح بوجبا من أهم أسلحة المدرب النرويجي على الإطلاق.

وعلى ذلك، فإن بوجبا أصبح متحمسًا لخوض مرحلة جديدة داخل أسوار أولد ترافورد، منهيًا تمامًا فكرة الرحيل التي كانت تسيطر عليه مؤخرًا.

ويتقاضى بوجبا بموجب عقده الحالي 290 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، وهو يتطلع إلى الحصول على زيادة في راتبه بموجب العقد الجديد.

يذكر أن بول بوجبا يتقاضى ثاني أعلى راتب في مانشستر يونايتد، حيث يحتل أليكسيس سانشيز المركز الأول على سلم الرواتب بـ 505 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.

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