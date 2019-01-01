بعد نهاية مأساة مورينيو.. بوجبا متحمس لتجديد عقده مع مانشستر يونايتد

آخر تطورات الوضع الجديد لبوجبا مع الشياطين الحمر

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم الدولي الفرنسي بول بوجبا بات متحمسًا للدخول في مفاوضات تجديد عقده مع فريقه مانشستر يونايتد. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وكان بول بوجبا قد فكر في الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد الخلافات التي نشبت بينه وبين المدرب السابق مورينيو.

ولكن مع وصول المدرب النرويجي أولي جونار سولشار تحول كل شيء إلى الاتجاه المعاكس، وأصبح بوجبا من أهم أسلحة المدرب النرويجي على الإطلاق.

وعلى ذلك، فإن بوجبا أصبح متحمسًا لخوض مرحلة جديدة داخل أسوار أولد ترافورد، منهيًا تمامًا فكرة الرحيل التي كانت تسيطر عليه مؤخرًا.

ويتقاضى بوجبا بموجب عقده الحالي 290 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، وهو يتطلع إلى الحصول على زيادة في راتبه بموجب العقد الجديد.

يذكر أن بول بوجبا يتقاضى ثاني أعلى راتب في مانشستر يونايتد، حيث يحتل أليكسيس سانشيز المركز الأول على سلم الرواتب بـ 505 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.