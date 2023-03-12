بعد نصائحه للهلال .. "رئيس الشباب السابق فاشل وينصح الآخرين!"

سخرية من رئيس الشباب السابق

طالت أحمد العقيل رئيس نادي الشباب السابق السخرية، بعد خروجه عبر تصريحات تلفزيونية ينصح فيها نادي الهلال، من أجل تصدر ترتيب دوري روشن للمحترفين.

وتولى أحمد العقيل رئاسة نادي الشباب خلال الفترة من 2017 وحتى 2018، ولم يقدم الشباب أي شيء يُذكر تحت قيادته، حيث احتل المركز العاشر في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

العقيل ظهر عبر برنامج "كورة" المذاع على قناة روتانا خليجية، وقدم نصائح إلى إدارة نادي الهلال، من أجل التدخل، من أجل عودة الفريق للمنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الحالي.

ورد الإعلامي الرياضي فياض الشمري على تصريحات العقيل عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي قائلًا: "كان الشباب أولى بهذه الأفكار، عندما كان رئيسًا، سهل التنظير وصعب جدًا أن تصل إلى نجاحات فهد بن نافل".

وتابع: "تصوروا عندما يكون مصير عملك الفشل في كل مهمة تتولاها، وتقدم النصائح ووصفات النجاح للآخرين، حتمًا سيرددون (كيف للفاشل أن ينتقد عمل الناجح)".