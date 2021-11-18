عاب سعود الصرامي؛ المتحدث الرسمي الأسبق لنادي النصر السعودي، على نجوم العالمي السابقين ومواقفهم مع النادي، مقارنًا إياهم بموقف سامي الجابر؛ أسطورة الهلال.

ماذا فعل سامي الجابر؟

ظهر الجابر اليوم الخميس، في فيديو مع سالم الدوسري؛ جناح أيسر الهلال والمنتخب السعودي، واصفًا إياه بأفضل لاعب في آسيا. (طالع التفاصيل)

موقف أسطورة الزعيم أشاد به الجميع، لدعمه للاعبي الفريق، خاصةً والأزرق مقبل على المشاركة في نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال يلتقي ببوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، في 23 من نوفمبر الجاري، بالرياض، في النهائي القاري الثالث الذي يخوضه الزعيم في آخر خمس سنوات.

لماذا ينتقد الصرامي موقف ماجد عبد الله؟

من ضمن المشيدين بموقف الجابر، كان الصرامي، الذي قارن موقفه بمواقف ماجد عبد الله؛ أسطورة النصر، وفهد الهريفي؛ نجم العالمي الأسبق.

وكتب الصرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سامي " يصف " سالم بالنجم الأفضل قارياً، الهريفي " ينتقد " جوليانيو ثم تاليسكا ؟، ماجد "يخرج فضائيا و بدون مناسبة و يشكك في ميول الشامخ؟.

"اللغة تختلف بين من يبحث عن استقرار ناديه ومن يحاول " الشوشرة "".

#هات_إذنك

سامي " يصف " سالم بالنجم الأفضل قارياً

الهريفي " ينتقد " جوليانيو ثم تاليسكا ؟

ماجد " يخرج " فضائيا و بدون مناسبة و يشكك في ميول الشامخ؟

اللغة تختلف بين من يبحث عن إستقرار ناديه و من يحاول " الشوشرة " — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) November 18, 2021

ماجد كان قد انتقد في تصريحات سابقة سعود آل سويلم؛ رئيس نادي النصر السابق، بجانب انتقاده تعيين حسين عبد الغني مديرًا تنفيذيًا بالنادي، وهو ما عرضه لهجوم شديد من قبل الجماهير، لانتقاده قضايا النادي علنًا.

أما الهريفي فقد أعلن اعتزاله كل ما يتعلق بالنصر، بعدما تعرض لحملة هجومية شديدة، إثر انتقاده الأوضاع الفنية للفريق بشكل علني، بجانب اتهامه بنشر الفتنة بين اللاعبين.

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