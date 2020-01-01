بعد موسم إعجازي.. ليفاندوفسكي أفضل لاعب في الدوري الألماني 2019-2020

مستحق تمامًا..

اُختير روبيرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ، كلاعب الموسم 2019-2020 في الدوري الألماني بناءً على تصويت الخبراء والمشجعين.

وتفوق اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا على جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند، وكاي هافيرتس، الموهبة الكبيرة التي يمتلكها باير ليفركوزن.

كما كان الثلاثي تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج المنضم لتشيلسي حديثًا، وسيرج جنابري، جناح بايرن ميونخ، والمغربي أمين حارث، لاعب شالكه، وإرلينج هالاند، مهاجم دورتموند جزءًا من هذا التصويت أيضًا.

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لكن بعدما أحرز الدولي البولندي 33 هدفًا وحسم لقب الهداف للمرة الخامسة في مشواره بالبوندسليجا، تحصل ليفا على اللقب المستحق تمامًا قياسًا بما قدمه وعلى حساب بقية النجوم.

ومنذ أسبوع أُعلِن أيضًا عن تتويج ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر لبايرن ميونخ، بلقب أفضل موهبة شابة في البوندسليجا بعد الموسم التاريخي الذي قدمه تحديدًا منذ وصول هانزي فليك لقيادة البافاري.

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بايرن ميونخ حقق اللقب الثامن على التوالي للبوندسليجا بعد الفوز على فيردر بريمن منذ جولتين بهدف من توقيع ليفاندوفسكي أيضًا، ليواصل عملاق الجنوب سيطرته على ألمانيا كرويًا.

الجدير بالذكر أن بايرن ميونخ سيخوض نهائي كأس ألمانيا أمام باير ليفركوزن يوم 4 يوليو، قبل مواجهة تشيلسي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في شهر أغسطس.