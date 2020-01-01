بعد مواقفه الإنسانية في 2020 .. رسالة أمل من راشفورد مع بداية 2021

راشفورد يستقبل العام الجديد برسالة أمل

قرر ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد أن يبدأ 2021 من خلال رسالة أمل في بداية العام الجديد بعد الدور الإنساني الكبير الذي قدمه المهاجم الإنجليزي في 2020.

ومع بداية العام الجديد منح نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد 2020برسالة أمل للجماهير والمتابعين حول العالم يحثهم فيها على مواصلة العمل الجاد والإحساس ببعضهم البعض في العام المقبل.

كانت الأشهر الـ 12 الماضية صعبة للغاية بالنسبة للعديد من الأشخاص حول العالم بسبب جائحة كورونا التي أودت بحياة أكثر من 1.7 مليون شخص وتركت تأثيرات اقتصادية مدمرة.

المزيد من الفرق

مع معاناة العديد من الأقل ثراءً في بريطانيا، استخدم راشفورد شعبيته لطلب المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها من خلال حملة توفير الوجبات المجانية للطلبة التي أوقفتها الحكومة.

وكتب راشفورد في رسالته للعام الجديد: "لدي مباراة غدًا لذا أحتاج إلى تسجيل المزيد من الأهداف ولكن قبل أن أذهب، أردت التفكير في ما حدث في العام الأكثر تحديًا بالنسبة لنا"

وأضاف: "لقد كنت فخورًا جدًا برؤية الأشخاص يجتمعون معًا لمساعدة المحتاجين ونفس التعاطف يجب أن يستمر في 2021 لأن الناس هم من يجعلون هذا البلد رائعًا ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به"

وتابع: "لقد أظهرنا الفرق الذي يمكننا إحداثه عندما نتحد، لا تنظر إلى الوراء هذا العام معتقدًا أنك لم تحقق أي شيء، لقد حققت كل شيء، لقد نجوت في عام 2020"

وتابع: "آمل أن أحتفل في 2021 بين الجماهير وأن يكونوا معنا مرة أخرى، أنا حقا أفتقد ذلك؛ لا أصدق أن أي منكم يجب أن يكون معي في ليلة ثلاثية لايبزيج على سبيل المثال، ولكن آمل أن يكون هناك المزيد من اللحظات المميزة التي تجمعنا معًا"

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ويستعد ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد لربط مستقبله لفترة أطول مع النادي الإنجليزي، بالتوقيع على عقد كبير مع بداية العام الجديد.