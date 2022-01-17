بعد مواجهة الأهلي .. الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة

أصدر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المصري بيانًا رسميًا اليوم الإثنين، مهددًا بالانسحاب من كأس الرابطة المصرية، اعتراضًا على الأخطاء التحكيمية التي وقعت في مواجهة الأهلي.

المارد الأحمر يقتنص تعادلًا صعبًا من الدراويش:

استضاف الإسماعيلي ظهر اليوم، المارد الأحمر، ضمن الجولة الثانية من كأس الرابطة، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

الأصفر تقدم أولًا في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، لكن الأحمر عاد في الدقيقة 3+90 بعدما احتسب له حكم المباراة ضربة جزاء، أهدرها حسام حسن، ونجح في متابعتها أحمد السيد، وأسكن الكرة الشباك.

هذا التعادل هو الثاني للأهلي، بعد التعادل في الجولة الأولى أمام الجونة، فيما حقق الإسماعيلي الفوز في المباراة الأولى أمام سموحة بهدف نظيف.

لماذا يهدد الإسماعيلي بالانسحاب؟

إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي ترى أن ضربة الجزاء التي احتسبت للأهلي في الثواني الأخيرة، غير صحيحة، وأثرت على نتيجة المباراة، إذ حرمت الأصفر من الفوز، واصفًا الأخطاء التحكيمية في المباراة بـ"الفجة".

وطالبت إدارة الكومي بثلاثة مطالب:

اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن لحماية حقوق النادي الإسماعيلي وجماهيره الكبيرة وتحقيق العدالة المطلوبة للمنظومة الكروية واضعين في الاعتبار احترامنا الكامل للنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره.

إجراء تحقيق عاجل مع طاقم التحكيم بقيادة محمد الصباحي، واتخاذ الإجراءات الرادعة التي تضمن منع تكرار مثل تلك الأخطاء الفجة.

إعادة النظر في مشاركة مثل هؤلاء الحكام في إدارة المباريات القادمة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

واختتم بيانه: "في حال عدم اتخاذ كل ما سبق يؤكد المجلس على احتفاظه بحقه في التصعيد والمتمثل في عدم الاستمرار في تلك البطولة التحضيرية، حفاظًا على حقوق النادي الذي يتمتع بظهير جماهيري كبير".

🟡 بيان || الإسماعيلي يؤكد رفضه الأخطاء التحكيمية «الفجة» في مباراة الأهلي.. ويهدد بالانسحاب من كأس الرابطة#IsmailySC #شجع_الدراويش pic.twitter.com/dz5o6IUZMe — Ismaily SC (@Ismailyofficial) January 17, 2022

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