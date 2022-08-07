بعد مقصية ميسي .. شقيقة رونالدو تُثير الجدل وتُعيد للأذهان هدف الدون!

شقيقة رونالدو تسخر من مقصية ميسي

يظل السؤال الأكثر بحثًا بين جميع محبي كرة القدم، والأكثر تتدوالًا بينهم في أي جدال هو من الأفضل كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد ويوفنتوس ومهاجم مانشستر يونايتد أم ليونيل ميسي أيقونة برشلونة والنجم الحالي لباريس سان جيرمان.

عاد السؤال ينفجر على مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، بعد مقصية ميسي الرائعة أمس في شباك كليرمونت بالجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان ضرب مضيفه كليرمون بخماسية نظيفة، سجل منها الأرجنتيني الهدف الرابع والخامس الذي أعاد الجدال مبكرًا مع انطلاق موسم الدوريات الكبرى.

شقيقة رونالدو تسخر من مقارنة هدف ميسي مع هدف الدون

نشرت إحدى صفحات المحبين للاعب مانشستر يونايتد صورة كريستيانو وهو يسجل هدفه في شباك يوفنتوس بجانب صورة الأرجنتيني، أعجبت كاتيا أفيرو شقيقة كريستيانو رونالدو بالمنشور.

وضعت أفيرو إعجابها على الصورة التى تقارن بين هدف رونالدو وهدف ميسي والتى كتب عليها: "أحدهما هو تسديدة والآخر شقلبة، هدف في الدوري الفرنسي ضد كليرمون والآخر في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد يوفنتوس، في أحدهما يضع اللاعب كلتا يديه على العشب والقدم الأخرى أيضًا ولا يكاد يتناسب بين جسده والعشب بينما في الصورة الأخرى، جسده بعيدًا تمامًا عن العشب ويتناسب مع المساحة بين الجسد وأرض الملعب".

الأسطورة الأرجنتينية كان قد رحل عن كامب نو في سوق الانتقالات الصيفية المنتهية عقب نهاية عقده مع برشلونة مُتجهًا إلى باريس سان جيرمان، بينما عاد الدون مجددًا إلى أولد ترافورد قادمًا من يوفنتوس.