بعد معجزة دوري الأبطال .. هل يستحق زيدان البقاء في ريال مدريد؟

الفريق صعد بصعوبة إلى دور الـ16 بعد تعرضه للهزيمة مرتين في دور المجموعات

مرة أخرى يفلت الفرنسي زين الدين زيدان من الإقالة في ريال مدريد، بعدما تأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا كمتصدر للمجموعة الثانية للبطولة.

الأصوات كانت أعلى من أي وقت مضى للمطالبة برحيله هذا الموسم، بسبب النتائج المتواضعة والمستوى الباهت على المستويين الأوروبي والمحلي.

ومع ذلك يخرج دائمًا زيدان كعادته من عنق الزجاجة، ليعطي فلورنتينو بيريز رئيس ريال الكثير من الأسباب للحفاظ على خدماته.

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الفريق حاليًا في المركز الرابع بجدول الدوري الإسباني بـ20 نقطة، بفارق 6 نقاط فقط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، رغم تعرضه للخسارة في 3 مناسبات وتعادله مرتين.

الأوضاع من ناحية الأرقام لا تبدو كارثية، ولكن ماذا عن الواقع الذي يعيشه ريال الآن؟

أخطاء زيدان

يتحمل الفرنسي نتيجة العديد من أفعاله مع النادي الإسباني، وأهمها في مركز الهجوم بالاعتماد المبالغ فيه على مواطنه كريم بنزيما.

لوكا يوفيتش جاء لريال وهو من أشرس المهاجمين في أوروبا، ليجد نفسه على مقاعد ريال دون الحصول على فرصة حقيقية حتى الآن.

الإصرار على الحرس القديم كذلك في خط الوسط، وعدم رغبته في تجديد هذا المركز ببعض العناصر الشابة بجانب الخبرة التي يتمتع بها الفريق الحالي، يضع الكثير من علامات الاستفهام على قناعات زيدان.

خط الدفاع كذلك يعتبر من ضمن الأسوأ في أوروبا، وهو ما يتحمله زيدان بسبب إصراره على اللعب برافاييل فاران رغم الهبوط المستمر في مستواه، بالإضافة لفشل المنظومة الدفاعية بشكل عام.

زيدان لا يتمتع بالمرونة الكافية بالنسبة لقناعاته، وهو ما يستفز الجماهير ويدفعها لمهاجمة المدرب صاحب الإنجازات التاريخية مع النادي الإسباني.

ظروف غير طبيعية

الخسائر المالية التي عانى منها ريال مدريد بسبب أزمة كورونا، ربما كانت المبرر وراء عدم التعاقد مع وجوه جديدة لتجديد دماء الفريق.

الجناح البلجيكي إيدين هازارد وصل كذلك إلى سانتياجو برنابيو وسط توقعات هائلة، كبديل مناسب لقيادة الفريق نحو الأمجاد بعد رحيل كريستيانو رونالدو.

الصدمة التي تعرض لها ريال وزيدان بشأن هازارد، تضع المدرب الفرنسي في ورطة كبيرة، حيث تجعله مجبرًا على الصبر وانتظار اللحظة التي ينفجر فيها البلجيكي.

وحتى تأتي هذه اللحظة، سيكون عليه الاعتماد على فينيسيوس جونيور ورودريجو، والصبر على عدم تمتع أي منهما بالخبرة الكافية لقيادة هجوم الفريق.

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ملف التجديد لسيرخيو راموس كذلك أصبح صداعًا في رأس زيدان، ويبدو أنه سيؤدي للمزيد من عدم الاستقرار بصفوف فريقه.

هل يجب رحيله؟

الإجابة في الوقت الحالي تبدو سهلة، وهي رفض فكرة رحيل الفرنسي، لأن الوضع ليس كارثيًا بالدرجة الكافية لإقالته.

الفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ بثنائية نظيفة، قد يعطي زيدان فرصة أخرى لتصحيح الأوضاع، ربما حتى بداية النصف الثاني من الموسم.

تحسن نتائج الفريق على مستوى الدوري الإسباني، أصبح ضروريًا، ويمكن تحقيقه بسهولة، خاصة بعد نهاية دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والذي سيؤدي إلى تخفيف ضغط المباريات.

سلسلة من النتائج الإيجابية في الليجا، قد تمنح زيدان الفرصة للبقاء والحفاظ على منصبه، ولكن في حالة السقوط المحلي، ربما نراه خارج أسوار العملاق المدريدي قريبًا.