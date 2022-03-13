بعد مطالبات جماهير باريس .. الخليفي يحسم قراره من الاستقالة

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن الاستقرار الإداري الذي يمر به نادي باريس سان جيرمان في الوقت الحالي بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا.

وكانت جماهير أولتراس الفريق الباريسي قد طالبت رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة بالرحيل، حيث نشر بيان يوم أمس تعبر فيه المجموعة عن غضبها.

وبحسب "RMC" فإن ناصر الخليفي ومجلس الإدارة الحالي لا يمر بأي أزمات، وسيكون حاضرًا في مواجهة الفريق أمام بوردو بشكل طبيعي.

ماذا حدث؟

كان أولتراس باريس سان جيرمان غاضبًا منذ عدة أسابيع، ولم يكن خروج النادي مؤخرًا من الطريق في دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد هو ما أشعل غضبهم.

لكن التراكمات الموجودة لدى أولتراس النادي انفجرت بعد المواجهة الحاسمة أمام مدريد، لتصب جم غضبها على الرئيس الخليفي.

معتبرين أنه ليس رجل المرحلة القادم وعليه المغادرة، لإعادة تنظيم وضع النادي على كافة المستويات على حد وصفهم.

ما هو وضع الخليفي في الوقت الحالي؟

أشار التقرير أن رئيس باريس سان جيرمان ليس مهددًا في الوقت الحالي، حيث تشير التقديرات إلى أنه لا يمكن اعتباره المسؤول الرئيسي عن الإقصاء في دوري الأبطال.

وأوضح التقرير أيضًا ان الخليفي سيكون حاضرًا في مواجهة نادي باريس أمام فريق بوردو الفرنسي، في ملعب حديقة الأمراء بشكل طبيعي.

فيبدو أن عاصفة الجماهير الفرنسية الغاضبة مرت بسلام على رئيس النادي الذي يبحث عن فرض الاستقرار في فريقه بعد الخسارة المدوية التي تلقاها.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يستعد اليوم لمواجهة نادي بوردو في الجولة ال 28 من بطولة الدوري الفرنسي.

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