بعد مشاركته أساسيًا .. موقف راموس مع باريس يتعقد من جديد

حالة من عدم الاستقرار تخيم على وضع الإسباني، سيرخيو راموس مع فريقه باريس سان جيرمان بعد 5 شهور من انضمامه في الصيف الماضي.

راموس تعاقد مع باريس سان جيرمان في الصيف الماضي بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد الإسباني، لكنه لم يلعب سوى مباراتين فقط مع فريق العاصمة الفرنسية منذ بداية الموسم بسبب الإصابة.

الإسباني المخضرم يعاني بشكل واضح من مشكلة بدنية وظهرت شكوك حول جاهزيته للمشاركة أمام فريق لوريان، غدًا الأربعاء، لحساب منافسات الدوري الفرنسي.

وكشفت صحيفة "لو بارزيان" الفرنسية عن شكوك حول الوضع البدني لقلب الدفاع الإسباني بعد مشاركته لمدة 45 دقيقة فقط أمام فينيي في دور الـ 64 من بطولة كأس فرنسا.

وعلى الرغم أنّ "لو باريزيان" أكدت أن راموس يشعر بتحسن كبير منذ مباراة الأحد، إلا أن بوكيتينو قد لا يدفع به أساسيًا غدًا بسبب حالته البدنية الغير معروفة.

الأمور مع راموس لا تسير وفق ما خطط لها منذ وصوله إلى عاصمة الأنوار، وقد أقر ليوناردو، المدير الرياضي للفريق، أنه كان يعلم بالفعل حالة راموس الجسدية قبل التوقيع معه، لكنه اعترف بوجود بعض التوتر أيضًا منذ ذلك الحين.

ومن جهته، قال المدير الفني لباريس، ماوريسيو بوتشيتينو عن سبب تغيير راموس أمام فينيي: "لقد توقعنا أنه لا يزال في مرحلة تعافيه، وقررنا أن يخرج بين الشوطين".

تصريحات بوتشيتينو تؤكد أن باريس سان جيرمان يحاول العمل بحذر مع راموس قبل النصف الثاني من الموسم، والذي من المتوقع أن يشهد منافسة شرسة على أكثر من جبهة.

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