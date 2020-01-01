بعد مدح جوارديولا .. مانشستر سيتي يحسم مستقبل فرناندينيو

قبل انتهاء عقده بستة أشهر

أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن إدارة مانشستر سيتي أوشكت على حسم مستقبل لاعب الوسط البرازيل فرناندينيو، وذلك قبل انتهاء عقده مع النادي بستة أشهر.

وساهم صاحب الـ35 عامًا في فوز الفريق السماوي على جاره مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 في ديربي ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو، الذي جرى على ملعب "أولد ترافورد" الأسبوع الماضي.

وكان فرناندينيو آخر من غادر "مسرح الأحلام" من قبل لاعبي "سكاي بلوز"، وذلك للرد على هتافات المؤيدين، الذين تغنوا باسمه بعد صموده أمام ماركوس راشفورد وماسون جرينوود.

وبقدر سعادة جمهور السيتي بالفوز المريح الذي تحقق على حساب غريم المدينة، كانوا على نفس القدر من التقدير لرجلهم البرازيلي المخضرم، الذي يبذل قصارى جهده لتعويض رحيل القائد التاريخي فينسنت كومباني وإصابة الفرنسي لابورت الخطيرة.

ومع سلسلة الإصابات الأخيرة التي لحقت بمدافعي مانشستر سيتي الواحد تلو الآخر، لم يجد الفيلسوف الكاتالوني سوى فرناندينيو لحل هذه المعضلة، في ظل عدم وجود جون ستونز ونيكولاس أوتامندي لفترات ليست قصيرة.

ورغم أن نتائج بيب لم تكن مثالية في موسمه الأول، إلا أنه لم يوقع مع لاعب وسط جديد، فقط اعتمد على فرناندينيو، الذي ساهم في الأرقام القياسية التي حققها الفريق في آخر موسمين.

لكن بعد وصول رودري، قام جوارديولا بتوظيف فرناندينيو في مركز قلب الدفاع، لحل المشكلات الدفاعية الأخيرة، وذلك في موسمه الأخير مع النادي.

وعن مركز فرناندينيو الجديد، قال جوارديولا "لم يكن مضطرًا لإقناعي، وذلك لأنه أقنعني في اليوم الأول قبل ثلاث سنوات".

وأضاف "إنه يعرف ما يقوم له النادي. وهو أيضًا أحد أعظم اللاعبين الذين لعبوا لمانشستر سيتي في تاريخه بالكامل".

وذكرت التقارير الواردة من النادي، أن الإدارة بصدد تجديد عقده، كمكافأة له بعد عطائه الكبير المستمر مع النادي حتى الآن.

ورغم أنه بإمكانه الاستماع لعديد من الأندية الأوروبية، أبرزهم باريس سان جيرمان، إلا أن المصادر تؤكد أنه سعيد مع السيتي، ومن المرجح أن يوقع على عقد استمراره في ملعب "الاتحاد" في غضون أسابيع قليلة، بعد جلوسه وكيل أعماله مع المسؤولين.

في سياق منفصل، رفض بيب وضع اليافع فيل فودين في مقارنة مع أسطورة النادي دافيد سيلفا، رغم تطوره في الآونة الأخيرة، كما أظهر في ليلة الفوز على بورت فال بنتيجة 4-1 في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جوارديولا "إذا كان بإمكانه أن يحظى بمسيرة مثل دافيد فلن يكون الأمر سيئًا، لمن من الأفضل ألا تتم مقارنة فيل بأسطورة ولاعب لا يصدق مثل دافيد

وأضاف "لكن من الواضح أنه يتطور ويتزايد تأثيره في كل مباراة يشارك فيها، ولهذا السبب يلعب بمستوى عالٍ، لكن دافيد فاز ببطولات مثل كأس العالم مع المنتخب، وقد لعب ملايين المباريات وقدم ملايين التمريرات".