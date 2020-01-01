بعد محاولات مع بوتشيتينو وتشافي.. اسم جديد يقترب من تدريب برشلونة

من يخلف سيتيين في النهاية؟

لم تُنكر آخر التقارير الصحفية وجود تواصل بين إدارة برشلونة وماوريسيو بوتشيتينو، وكذلك مع تشافي هيرنانديز لخلافة كيكي سيتيين في تدريب البلوجرانا، لكن يبدو أن اسمًا جديد بدأ يبرز على طاولة إدارة جوسيب ماريا بارتوميو.

قرار إقالة سيتيين الرسمي بات مسألة وقت ليس إلا بعد الهزيمة المهينة التي تعرض لها البرسا بثمانية أهداف لهدفين أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة الماضية.

عدد من الأسماء طُرِح منذ ذلك الحين، وكان الثنائي بوتشيتينو وتشافي هما المتصدران، غير أن بحسب الصحفي "جيانلوكا دي ماوريزيو" فإن رونالد كومان، المدير الفني الحالي لمنتخب هولندا، مرشح أيضًا لتولي تدريب النادي الكتالوني.

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كومان بدوره أعرب من قبل عن رغبته في العمل ببرشلونة مرة أخرى إلا أن ثمة أزمة تتواجد وهي ارتباطه بعقد مع منتخب هولندا وقد أكد في أكثر من مناسبة أنه لن يُغادر الطواحين سوى بعد كأس الأمم الأوروبية الصيف المقبل.

بشكلٍ عام، يمتلك كومان بحسب إعلانه هو والاتحاد الهولندي شرطًا جزائيًا خاصًا للغاية في عقده هناك مخصص للمغادرة حال تواجد عرض رسمي من برشلونة، وفي ظل الوضع الحالي قد يتراجع عن قراره بالبقاء لليورو ويذهب إلى البلوجرانا.

أزمة التعاقد مع بوتشيتينو تكمن في تصريحاته السابقة ضد برشلونة كونه أحد أبناء إسبانيول، العدو اللدود في إقليم كتالونيا للبرسا، رغم تراجع مدرب توتنهام السابق عن تلك التصريحات مؤخرًا.

بينما يرفض تشافي أن يعمل في ظل وجود بارتوميو في رئاسة النادي، فقد سبق له وأن رفض خلافة إرنستو فالفيردي في يناير الماضي وأعلنها بوضوح أنه لن يعمل في كامب نو قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر لها في صيف 2021.

دي ماوريزيو ذكر أيضًا أن ثورة سوف يقوم بها بارتوميو في الأيام المقبلة بدايتها إقالة سيتيين على أن يلحق به إيريك أبيدال، المدير الرياضي لبرشلونة، إلى جانب الرئيس التنفيذي، أوسكار جراو.

يذكر أن جماهير برشلونة تطالب بإقامة انتخابات مبكرة لمجلس الإدارة مع مطالبات أخرى باستقالة بارتوميو بعد الإخفاقات المريرة التي عاشها زملاء ميسي في حقبته بالسنوات الأخيرة.